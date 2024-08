per Mail teilen

Das Klinikum am Steinenberg in Reutlingen bekommt eine der modernsten Krankenhausapotheken Baden-Württembergs. Dort werden steril Krebsmedikamente und Nährstofflösungen hergestellt.

Die Apotheke im Klinikum am Steinenberg in Reutlingen hat ein neues Gebäude bekommen. Dort arbeiten Apothekerinnen und Apotheker steril und stellen Infusionslösungen her, zum Beispiel Medikamente gegen Krebs. Oder Nährstofflösungen, um beispielsweise Frühgeborene zu ernähren.

Alte Apotheke zu klein

Die neue Apotheke war nötig geworden, weil die bisherige nicht mehr den neusten Anforderungen entsprach. Außerdem konnten die Beschäftigten dort kaum mehr die benötigten Mengen an Infusionsbeuteln anmischen. Mit den Infusionsbeuteln können die Medikamente und Nährstofflösungen verabreicht werden. Im vergangenen Jahr hat das Klinikum am Steinenberg in Reutlingen 17.000 solcher Beutel hergestellt, sagte die Chefapothekerin Josefine Restle dem SWR.

In der Krankenhausapotheke im Klinikum am Steinenberg werden Infusionsbeutel angemischt. Die enthalten zum Beispiel Medikamente für Krebskranke oder Nährstofflösungen für Frühgeborene. SWR Ingemar Koerner

Neue Apotheke mit modernster Technik

Die neue Apotheke entspricht dem aktuellen Stand der Technik. In dem Gebäude wird überall steril gearbeitet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sich durch verschiedene Umkleiden von Reinraumklasse D zu Reinraumklasse C und Reinraumklasse B schleusen.

Das Besondere in der neuen Apotheke: der Isolator mit der höchsten Reinraumklasse A. Er schützt sowohl die Medikamente vor Verunreinigungen als auch die Beschäftigten vor den teilweise gefährlichen Krebsmedikamenten. Denn Hautkontakt und Aerosole dieser Medikamente können giftig sein.

Neubau soll Anfang 2025 in Betrieb gehen

Der Neubau ist zwar fertig gebaut, aber noch nicht steril. Dieses Ziel soll in den nächsten Monaten erreicht werden. Dann prüft auch das Regierungspräsidium Tübingen nochmal, ob alles in Ordnung ist. Anfang 2025 soll der neue Teil der Krankenhausapotheke dann in Betrieb gehen. Gekostet hat alles 7,1 Millionen Euro, sagte der Geschäftsführer der Kreiskliniken Reutlingen, Dominik Nusser, dem SWR.