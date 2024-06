Mediziner der Uniklinik Tübingen leiten bald die Chirurgie am Zollernalb Klinikum. Die Patienten sollen so bestmöglich betreut werden - im Zollernalbkreis und in Kreis Tübingen.

Die chirurgische Abteilung des Zollernalb Klinikums am Standort Albstadt wird nach Balingen umziehen. In Albstadt soll dann vor allem noch ambulant operiert werden. Das sagten André Mihaljevic und Jonas Johannink vom Universitätsklinikum Tübingen, die ab Oktober die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie des Zollernalb Klinikums leiten werden.

Kooperation in dieser Form einzigartig in Neckar-Alb-Region

Die Zusammenarbeit von Uniklinik und Zollernalb Klinikum ist laut dem Landrat des Zollernalbkreises, Günther-Martin Pauli (CDU), in dieser Form in der Neckar-Alb-Region bisher ein Novum. Nutzen soll sie laut den Verantwortlichen allen: den Patienten und beiden Kliniken, hieß es in einem Gespräch mit dem SWR.

Fachkräftemangel betrifft alle Kliniken

Oberarzt Jonas Johannink wird komplett in Balingen arbeiten, der neue Chefarzt, André Mihaljevic will mindestens wöchentlich am Zollernalb Klinikum sein. Die beiden versprechen sich viel von der Zusammenarbeit. Denn die Herausforderungen für die Kliniken - egal, ob klein oder groß - seien überall gleich. Man habe einen Fachkräftemangel und Probleme, die Patienten gut zu versorgen. Durch die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen könne man mehr schaffen als im Alleingang.

Patient bekommt an allen Standorten gleiche Behandlung

Insofern müssten sich Patienten künftig keine Gedanken mehr machen, ob sie nach Albstadt, Balingen oder Tübingen fahren. Man werde hier wie dort von einem Team betreut. Doch nicht nur die Patienten im Zollernalbkreis können profitieren, weil sie von Ärzten der Uniklinik betreut werden. Auch für die Patienten aus Tübingen soll das Ganze vorteilhaft sein.

Schnellere OP-Termine in Balingen

Sie bekämen zum Beispiel schneller einen Operationstermin. In Tübingen habe man oft zu wenig OP-Kapazitäten, beispielsweise wenn Notfälle in die Klinik kommen, große Tumor-Operationen oder Transplantationen anstehen. Patienten, die bestimmte andere Operationen brauchen, könnten dann in Balingen frühzeitiger operiert werden - laut Mihaljevic vom gleichen Team und nach den gleichen chirurgischen Standards wie an der Uniklinik in Tübingen.

Chefarztsuche ist "schier nicht bewältigbare Herausforderung"

Der Geschäftsführer des Zollernalb Klinikums, Gerhard Hinger, berichtete, man habe die Stelle des Chefarztes der Chirurgie gar nicht erst ausgeschrieben. Es wäre eine schier nicht bewältigbare Herausforderung gewesen, einen Nachfolger für den bisherigen Chefarzt zu finden. Hinger sieht die Zusammenarbeit von Klinken verschiedener Versorgungsstufen als zeitgemäßen neuen Weg. In der Chirurgie am Zollernalb Klinikum seien zudem neue Schwerpunkte geplant, unter anderem soll noch mehr minimalinvasiv operiert werden.