Die Stadt Reutlingen will bewusster mit Wasser umgehen und planen. Dafür hat die Stadtentwässerung Reutlingen zusammen mit Oberbürgermeister Thomas Keck einen Leitfaden entwickelt.

Mit dem "Leitfaden Regenwasser" will die Stadt Reutlingen zu einer "wasserbewussten" Stadt werden. Darin enthalten sind Handlungsempfehlungen zum nachhaltigen Umgang mit Regenwasser. Die Stadt habe in den letzten Jahren vermehrt mit Starkregen und Hitzestress zu kämpfen gehabt, sagte Oberbürgermeister Thomas Keck (SPD). Besonders Starkregen habe in Reutlingen immer wieder große Schäden hinterlassen.

"Der Klimawandel mit seiner Temperaturspitze und seinen Extremwetterlagen betrifft jeden von uns und erfordert gemeinschaftliches Handeln zur Bewältigung der Herausforderung."

"Nicht zuletzt ist auch dieser Leitfaden Regenwasser eine Maßnahme, mit der die Stadtentwässerung Reutlingen auf die Anforderungen des Klimawandels antwortet."

Das steht im "Leitfaden Regenwasser" für Reutlingen

Geplant sind unter anderem Wasser- und Verdunstungsflächen, Wasserspiele sowie unterirdische Speicher unter Bäumen. Zusätzliche Kosten entstünden der Stadt damit nicht, betont Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck.

Zusätzlich ruft der 84-seitige Leitfaden auch die Reutlinger Bürgerinnen und Bürger auf, nachhaltiger mit dem Regenwasser umzugehen - zum Beispiel mit Fassadenbegrünungen, Zisternen oder Regentonnen.