Was macht ein Landwirt im Ruhestand? Skitouren und Traktor fahren sagt Olaf Pank. Nach über 33 Jahren als Pächter des Hofguts Alteburg bei Reutlingen ist für ihn Schluss.

Landwirt Olaf Pank geht Ende in den Ruhestand. Über 33 Jahre hat er mit seiner Familie auf dem Hofgut Alteburg bei Reutlingen gelebt und gearbeitet. Nun bekommt das Hofgut zwei neuen Pächter und Olaf Pank geht in den Ruhestand. Er freut sich darauf, auch weil es in den letzten Jahren immer schwerer für die Landwirte geworden ist.

Pank: Letztes Melken am Silvesterabend

Olaf Pank ist Landwirt mit Leidenschaft. Auf dem Hofgut Alteburg hat er einen Milchviehbetrieb betrieben, außerdem etwa 100 Hektar Land bestellt. Sohn Markus hat sich um das Gemüse in den Gewächshäusern gekümmert, seine Frau Doris stand jeden Tag im Hofladen. Der Silvesterabend 2024: Olaf Pank steht das letzte Mal im Kuhstall und melkt die Kühe. Von den einst über 80 Milchkühen stehen jetzt noch etwa 40 Milchkühe im Stall. Sie werden von den neuen Pächtern übernommen.

Über 80 Milchkühe standen bei Landwirt Olaf Pank im Stall. Nun sind es nur noch knapp 40. Sie werden von den neuen Pächtern übernommen. Olaf Pank geht Ende des Jahres in den Ruhestand. SWR Dauser, Friederike

Hofgut Alteburg ohne Panks? Kunden können es nicht glauben

Seit mehr als 33 Jahren lebt und arbeitet Pank auf dem Hofgut Alteburg. "Wir haben Kunden, die sagen, das Hofgut Alteburg ohne die Familie Pank ist für sie so unvorstellbar wie Reutlingen ohne das Tübinger Tor", erzählt er schmunzelnd. Dann weiß man, es ist Zeit zu gehen, sagt der über 60-jährige Pank. Und der Zeitpunkt, in den Ruhestand zu gehen, ist für ihn jetzt.

"Meine Frau hat gesagt, wenn ich jetzt nicht geh, dann geht sie. Und das war es mir dann doch nicht wert.

33 jahre lang war Landwirt Olaf Pank Pächter auf dem Hofgut Alteburg bei Reutlingen. Nun ist Schluss, Olaf Pank geht in den Ruhestand. Olaf Pank

Landwirt sein bedeutet Entbehrung

Viel Urlaubsguthaben hat sich Olaf Pank über die Jahre angespart. Über 40 Jahre kein freies Wochenende, keinen Urlaub und keinen Feiertag. Landwirt zu sein ist eine Berufung und kein Beruf, sagt er und lächelt etwas wehmütig. Ein Geschenk sei das für ihn gewesen, dass die ganze Familie mit ihm gearbeitet hat. "Sie standen immer an meiner Seite, das war eine wunderbare Erfahrung. Den Bogen sollte man nicht überspannen".

Die Politik hat es ihm nicht leicht gemacht. Dadurch, dass die Landwirtschaft durch die niedrigen Erzeugerpreise abhängig von Ausgleichszahlungen sei, habe die Politik das voll in der Hand und könne quasi bis zum letzten Kuhfladen hinein regieren. "Das macht wirklich keinen Spaß mehr", sagt Pank.

Über 80 Milchkühe samt Nachwuchs lebten auf dem Hofgut Alteburg bei Reutlingen. Der langjährige Pächter, Landwirt Olaf Pank, hört Ende des Jahres auf. Die Stadt sucht nun neue Pächter. SWR Dauser, Friederike

Neues Zuhause im Kreis Rottweil

Auf eines freut sich Olaf Pank am meisten: Zum ersten mal darf er am Neujahrsmorgen ausschlafen, muss nicht um sechs Uhr aufstehen und die Kühe melken. Das Haus auf dem Hofgut hat das Ehepaar Pank schon ausgeräumt und schläft auf Matratzen. Am 1. Januar 2025 ziehen die Panks dann in den Kreis Rottweil.

Den knallroten Anton Schlüter hat Landwirt Olaf Pank zusammen mit seinem Sohn und Freunden restauriert. Ihn sowie einen mobilen Hühnerstall nimmt er mit in den Ruhestand. SWR Dauser, Friederike

Der feuerrote Schlüter kommt mit in den Ruhestand

Für seinen Ruhestand hat sich Olaf Pank viel vorgenommen. Er will viele Skihochtouren machen. Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass er sich trotzdem langweilt, hat er auch schon vorgesorgt. Eine Hühnerstalleinrichtung hat er mitgenommen. Und auch das Kartoffellegegerät steht schon in der Garage am neuen Wohnsitz.