Was ist die "Rente mit 63"?

Die sogenannte „Rente mit 63“ wurde am 1. Juli 2014 eingeführt. Wer vor 1953 geboren war und mindestens 45 Jahre lang Rentenbeiträge gezahlt hatte, konnte damals ohne Abschläge bereits mit 63 in Rente gehen. Das war schon ein Jahr später nicht mehr so, weil seit Inkrafttreten des Gesetzes die Regelaltersgrenze jährlich um zwei Monate angehoben wird. Deswegen kann heute niemand mehr nach 45 Beitragsjahren ohne Abschläge mit 63 in Rente gehen.