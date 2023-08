per Mail teilen

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) kommen am Montag in die Wimsener Höhle (Kreis Reutlingen). Es geht um Höhlenrettung.

In der Höhle bei Hayingen auf der Schwäbischen Alb werden Rettungsvereine dem Ministerpräsidenten und seinem Stellvertreter zeigen, worauf es in ihrem Spezialgebiet ankommt. Wenn Menschen aus Höhlen gerettet werden müssen, sei der Einsatz sehr kompliziert, sagte Jens Hornung von der Malteser Höhlenrettung dem SWR.

Rettung aus der Falkensteiner Höhle

Ein Beispiel, das gut ausging: Vor rund vier Jahren sind zwei Männer nach starken Regenfällen in der Falkensteiner Höhle bei Grabenstetten (Kreis Reutlingen) eingeschlossen worden. Den Höhlenrettern gelang es erst am nächsten Tag, die beiden Eingeschlossenen aus der Höhle zu holen. Kurze Zeit später wurde die Höhlenrettung zum eigenen Fachdienst des Katastrophenschutzes. Träger sind die Höhlenrettung des Malteser Hilfsdienstes und die Höhlenrettung Baden-Württemberg, die beide in der Falkensteiner Höhle im Einsatz waren. Sie sind auch für größere und komplexe Unglücksfälle unter der Erde gerüstet.

Rettungsvereine zeigen bei Hayingen Höhlenrettung

In der Wimsener Höhle, ebenfalls auf der Schwäbischen Alb, wollen jetzt mehrere Rettungsvereine ihre Arbeit vorstellen und vor allem Ministerpräsident Kretschmann und Innenminister Strobl zeigen, worauf es bei der Höhlenrettung ankommt. Laut Jens Hornung braucht es gute Ausrüstung, viel Training und regelmäßige Ernstfallübungen. Für all das hofft er auf finanzielle Unterstützung der Landesregierung.

Malteser Höhlenretter bei einem (Übungs-)Einsatz in der Falkensteiner Höhle Pressestelle Malteser Höhlenrettung HKöble

Von Höhlenforschern gegründet

Die "klassischen" Rettungsdienste kommen bei Höhlenrettungseinsätzen schnell an ihre Grenzen. Deshalb gibt es seit 1985 die Höhlenrettung Baden-Württemberg. Ein Jahr später wurde die Malteser Höhlenrettung gegründet. Die Gründungsmitglieder waren jeweils in Höhlenvereinen organisierte Höhlenforscherinnen und Höhlenforscher, die sich schon zuvor mit dem Thema auseinandergesetzt hatten. Wie wichtig die organisierte Höhlenrettung ist, zeigten seitdem mehrere Einsätze.

Viele Höhlen auf der Schwäbischen Alb

In Baden-Württemberg gibt es weit über 3.000 Höhlen. Sie liegen größtenteils in Karstgebieten wie der Schwäbischen Alb oder der Hohenloher Ebene zwischen Heilbronn, Crailsheim und Tauberbischofsheim. Auch im oberen Neckartal, am Dinkelberg im Südschwarzwald und im Hegau existieren Höhlensysteme. Dazu gibt es im Schwarzwald eine große Anzahl aufgelassener, alter Bergwerke.