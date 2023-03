Höhlenretter aus ganz Süddeutschland haben am Sonntag in der Tiefenhöhle in Laichingen den Ernstfall trainiert. 35 Retterinnern und Retter übten die Bergung eines Verletzten.

Höhlenretter haben am Sonntag in der Tiefenhöhle in Laichingen (Alb-Donau-Kreis) einen Rettungseinsatz trainiert. Die Helferinnen und Helfer mussten einen Verletzten aus 75 Metern Tiefe bergen. So bereiten sich die Ehrenamtlichen auf die neue Saison vor, die im April beginnt.

Die Retter müssen bei der Übung zunächst Flaschenzüge bauen, bevor sei einen Verletzten auf einer Trage aus der Tiefenhöhle transportieren können. SWR Annette Schmidt

Bei dem Trainings-Szenario ging es am Sonntag nicht in den für Touristen begehbaren Teil der Tiefenhöhle, sondern in den Bereich, in dem Höhlenforscher unterwegs sind. In der Tiefe wurde der Unfall eines Forschers simuliert, der in einer Felsspalte eingeklemmt war. Organisiert hatte die Übung der Höhlenrettung Baden-Württemberg e.V..

Höhlenretter zufrieden mit der Übung in Laichingen

Die Retterinnen und Retter mussten den Verunglückten zunächst finden, dann stabilisieren und mittels Flaschenzügen über die Schächte an die Erdoberfläche bringen. Mit dem Verlauf der Übung sei man soweit zufrieden, so Mitorganisator und Ausbildungsleiter beim Höhlenverein, Jürgen Staufer. Nun gehe es an die Auswertung im Detail.

Im vergangenen Jahr hatte es in Laichingen bereits ein Training gegeben, erklärte Staufer. Damals waren verschiedene Stationen aufgebaut worden, um nach längerer Pause langsam wieder anzufangen.

Die Tiefenhöhle Laichingen Die Laichinger Tiefenhöhle zählt zu den bedeutensten Karstobjekten der Schwäbischen Alb. Das schreibt der Höhlen- und Heimatverein Laichingen e.V.. Die Höhle sei mit 90 Metern Tiefe und 1.372 Metern Gesamtlänge ist die einzig begehbare Schachthöhle Deutschlands. Entdeckt wurden die Höhle 1892. Johann Georg Mack stieß beim Schürfen nach Dolomitsand auf einen Spalt, der sich als Einstieg in die Tiefenhöhle erwies. Die Tiefenhöhle ist ab dem 2. April 2023 wieder für Besucher geöffnet, täglich von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr (Einlass bis 17:30 Uhr).

Höhlen dürfen in der Regel von Oktober bis Ende März nicht betreten werden - zum Schutz der dort lebenden Fledermäuse. In der Tiefenhöhle lebten die Tiere jedoch nicht, daher konnte die Übung dort schon vor dem Start der Saison stattfinden, hieß es von den Organisatoren.