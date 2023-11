per Mail teilen

Schnee und glatte Straßen: Am ersten Winterwochenende gab es einige kleinere Blechunfälle. In Pfeffingen (Zollernalbkreis) rutschte ein Autofahrer auf eine Stützmauer.

Das erste Winterwochenende ist mit Schnee über die Region gezogen. Es gab vielerorts glatte und schneebedeckte Straßen. Dabei gab es vor allem im Kreis Sigmaringen und im Zollernalbkreis kleinere Blechunfälle mit Leichtverletzten.

Mit Sommerreifen auf schneeglatter Fahrbahn unterwegs

Im Kreis Sigmaringen waren die Straßen in der Nacht von Samstag auf Sonntag glatt. Am Samstagabend prallte ein 24-jähriger Autofahrer an der Abzweigung Ober-/Unterschmeien (Kreis Sigmaringen) gegen ein Verkehrszeichen und mehrere Leitpfosten. Der Mann war laut Polizei mit Sommerreifen unterwegs, die teils schon stark abgefahren waren.

Mann verliert Kontrolle und kracht gegen Stützmauer

In der Nähe von Pfeffingen krachte ein 30-Jähriger am Samstag kurz vor Mitternacht gegen eine Stützmauer. Er hatte laut Polizei auf schneeglatter Straße die Kontrolle über sein Auto verloren. Bei Laufen kam eine 21-jährige Frau bei winterlichen Straßenverhältnissen von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte sie mit einem Baum. Sie und ihre Beifahrerin wurden ins Krankenhaus gebracht.

Im Nordschwarzwald freuen sich Besucher über Schnee

Der Schnee lädt aber auch zu ersten Winterausflüge ein. Freuen über die weiße Pracht kann man sich im Nordschwarzwald an der Schwarzwaldhochstraße. 10 Zentimeter Neuschnee gibt es hier. Trotzdem bleiben die Lifte mindestens bis Mittwoch geschlossen. Grund ist der aufgeweichte Boden, der das Präparieren der Pisten nicht zulässt. Dazu muss es erst Frost geben.