Zu einem nicht alltäglichen Einsatz ist die Polizei am Wochenende in Albstadt gerufen worden. An einem gekippten Fenster steckte eine schwer verletzte Katze fest.

Offenbar miaute das Tier laut, als es laut Polizei mit den Hinterpfoten in einem gekippten Fenster im zweiten Obergeschoss hing. Da von außen keine andere Möglichkeit bestand, an die Katze zu gelangen, brach die Polizei die Wohnungstür auf, um das Tier aus seiner bedrohlichen Lage zu befreien. Katze konnte Hinterpfoten nicht mehr bewegen Die Katze war durch das Feststecken im Fensterrahmen schwer verletzt worden und konnte ihre Hinterbeine nicht mehr bewegen. Mitarbeiter einer Katzenrettung brachten sie in eine Tierklinik. In der Wohnung fanden die Polizisten noch eine weitere Katze, die ebenfalls in die Obhut der Tierrettung gegeben wurde. Besitzerin ist einfach weggezogen Die Besitzerin der beiden Katzen war laut Polizei aus der Wohnung ausgezogen und hatte offenbar ihre Tiere zurückgelassen. Gegen sie ermittelt jetzt die Polizei, denn sie hat gleich mehrfach gegen das Tierschutzgesetz verstoßen.