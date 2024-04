per Mail teilen

Die Wahl-Schweizerin und Musikkabarettistin Judith Bach hat beim Kleinkunstpreis der Stadt Tuttlingen doppelt abgeräumt. Bach holte neben dem 1. Jurypreis auch den Publikumspreis.

Die "Tuttlinger Krähe" hat gesprochen und die Kleinkunstwelt jubelt: Judith Bach, gebürtige Berlinerin und Wahl-Schweizerin, gewinnt den Kleinkunstpreis 2024 der Stadt Tuttlingen. Sie erhielt außerdem den begehrten Publikumspreis. Mit ihrem Auftritt als "Claire alleene" begeisterte sie nicht nur die Jury, sondern eroberte auch die Herzen des Publikums. Mit "ihrem virtuosen Klavierspiel, tiefgründigem Humor und perfektem Timing" setzte sich Bach laut Jury gegen zwölf weitere hochkarätige Teilnehmende durch. Für Michael Baur, Geschäftsführer der Tuttlinger Hallen, war Bachs Auftritt bei der "Tuttlinger Krähe" „wahrscheinlich das Beste, was jemals eine Frau in 24 Krähe-Jahren auf die Bühne der Angerhalle gebracht hat.“

"Tuttlinger Krähe" goes international

In der 24-jährigen Geschichte der Veranstaltung gab es eine Premiere: Der Hauptpreis ging erstmals in die Schweiz. Für ihren Auftritt gewann die Schauspielerin und Musikkabarettistin gleich zwei Siegerschecks mit insgesamt 9.000 Euro Preisgeld und zwei Bronzeplastiken des Tuttlinger Künstlers Roland Martin. Das war vor ihr nur Stenzel & Kivits (2015), Heinrich Del Core (2012), Sascha Grammel (2010) und Malediva (2004) gelungen.

Tuttlingen: Weitere Preise für Marie Diot und Dr. Pop

Bei der Preisträgergala am Sonntagabend in der Angerhalle zeichneten die Jury-Mitglieder zwei von Bachs Künstlerkollegen aus: den mit 4.000 Euro dotierten 2. Jurypreis erhielt die Liedermacherin Marie Diot gemeinsam mit ihrem musikalischen Begleiter Fabian Großberg aus der Nähe von Hamburg für ihre Mischung aus Indie-Pop, Chanson und Comedy. Den mit 3.000 Euro dotierten Sonderpreis der Jury gewann mit Markus Henrik aka Dr. Pop. Der promovierte Medienwissenschaftler und Popmusiker präsentierte in Tuttlingen seine Musik-Comedy-Stand-up-Show "Hitverdächtig".

Wettbewerb ist Sprungbrett für Kleinkunst-Talente

Die Jury hatte insgesamt zwölf Teilnehmende aus über 80 Bewerberinnen und Bewerbern fürs Finale nominiert, die sich an insgesamt drei Wettbewerbsabenden präsentieren durften. Mit dem Gewinn des Kleinkunstpreises "Tuttlinger Krähe" reiht sich Judith Bach in die Liste namhafter „Krähe“-Gewinner ein. Zu den Preisträgern des Wettbewerbs zählen beispielsweise namhafte Kabarett-Größen wie Puppenspieler und Bauredner Sascha Grammel, Florian Schroeder, Lars Reichow oder Heinrich del Core.

Von Berlin über Südafrika in die Schweiz

Preisträgerin Judith Bach wurde 1983 in Berlin geboren, verbrachte ihre Kindheit bei Köln und zog 1996 mit der Familie nach Südafrika, wo sie in Kapstadt ihr Abitur machte. Mit dem Schauspieldiplom der Scuola Dimitri im Rucksack, gründete sie 2006 zusammen mit Stéfanie Lang das Duo Luna-Tic. Seither tourten sie erfolgreich als Claire und Olli mit Klavier-Akrobatik-Lieder-Kabarett durch die große Welt der Kleinkunstszene. Während einer Babypause ihrer Kollegin startete Bach ihr Soloprojekt als "Claire alleene". Seit Mai 2022 tourt Kabarettistin Judith Bach mit ihrem zweiten Solo "Endlich - ein Stück für immer" quer durch die Schweiz, Deutschland und Österreich.

Sie tritt in die Fußstapfen von Künstlern wie Sascha Grammel, Florian Schroeder, Torsten Sträter oder Lars Reichow: Die Musikkabarettistin Judith Bach erhielt die diesjährige "Tuttlinger Krähe". Pressestelle Tuttlinger Krähe

Kleinkunstwettbewerb feiert 2025 großes Jubiläum

Die "Tuttlinger Krähe" zählt laut Veranstalter zu den wichtigsten und höchstdotierten Kleinkunstpreisen im deutschsprachigen Raum. Im kommenden Jahr feiert der Wettbewerb 25-jähriges Bestehen. Die Jubiläumsveranstaltung geht vom 8. bis 13. April 2025.