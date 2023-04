per Mail teilen

Wer holt sich diese Jahr den begehrten Kleinkunst-Preis, die "Tuttlinger Krähe"? Zwölf Kleinkünstler aus ganz Deutschland haben es in die Endrunde geschafft.

Kleinkünstler aus ganz Deutschland stehen ab Dienstag wieder in Tuttlingen auf der Bühne. Sie alle wollen den Kleinkunst-Preis, die "Tuttlinger Krähe", gewinnen. Der Auftritt am Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag zählt: Wer von den zwölf Kleinkünstlern, die es in die Endrunde geschafft haben, die Jury und das Publikum überzeugt und kräftig zum Lachen bringt, hat Chancen auf den 1. Platz.

Die Trophäe "Tuttlinger Krähe" ist begehrt. Zwölf Kleinkünstler kämpfen auf der Bühne um den ersten Preis. SWR Magdalena Knöller

Wer gewinnt, bekommt 6.000 Euro. Insgesamt gibt es Preisgelder von 16.000 Euro. Sie stammen von Tuttlinger Unternehmen. Der Kabarettist Heinrich del Core hat den Preis zum Beispiel schon gewonnen oder der Puppenspieler und Bauchredner Sascha Grammel. Auch der Zweitplatzierte darf eine "Tuttlinger Krähe" als Trophäe mit nach Hause nehmen, genauso wie diejenigen, die den Sonder- und Publikumspreis erhalten.

Bildhauer Roland Martin SWR Magdalena Knöller

Am Sonntag stehen Preisträger fest

Die Trophäen hat der Bildhauer Roland Martin gestaltet und gestiftet. Am Sonntagabend wird bekanntgegeben, wer die diesjährigen Sieger des Kleinkunst-Wettbewerbes sind.