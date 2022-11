Unterernährte junge Igel - Tierheim in Reutlingen schlägt Alarm

In vielen Tierheimen in der Region werden im Moment verstärkt junge Igel abgegeben. Die Tiere haben oft noch nicht das nötige Gewicht, um zu überwintern.

Im Tierheim in Reutlingen sind aktuell zehn Igel untergebracht, die zu leicht sind. Das sei sehr viel, so ein Mitarbeiter. Wegen des Insektensterbens gebe es für die Igel inzwischen zu wenig Nahrung. Das Tierheim Reutlingen gibt die Tiere normalerweise an die Igelstation in Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) ab. Doch auch die sei überlaufen.

Igelhaus im Garten helfen Igel zu überwintern

Auch im Tierheim Rottweil kommen im Moment mehr untergewichtige, kleine Igel an als in den Vorjahren. Im Tierheim Freudenstadt gab es dagegen noch nicht viele Anfragen. Oliver Wiens von der Igelstation des Kreises Tübingen ist wegen der kleinen Igel derzeit noch gelassen. Noch sei es so mild, dass man den Tiere nicht helfen müsse, zu überwintern. Er rät, im Garten zu zufüttern und Igelhäuschen für den Winterschlaf anzubieten.

Gerade jetzt im Herbst müssen Igel schauen, dass sie genügend Speck für den Winter angesetzt haben. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / blickwinkel/McPHOTO/W. Rolfes | McPHOTO/W. Rolfes

Problematisch wird es für die kleinen Igel, wenn die Mutter weite Wege gehen muss, um Futter zu finden und dann auf dem Weg verunglückt oder von einem Auto überfahren wird. Wenn die Jung-Igel bis Anfang November weniger als 500 Gramm auf die Waage bringen, wird es schwierig, durch den Winter zu kommen.

Igel gefunden: Das raten Experten

Der Verein Pro Igel rät, bei einem Igelfund das Datum, die Zeit und die Fundstelle zu notieren. Die Igel-Waisen mögen Katzenfutter, nicht gewürztes Rührei und Wasser. Allerdings keine Milchprodukte oder Obst und Gemüse und schon gar keine Cola oder Schokolade, wie Tierschützer schon beobachtet haben.