Der Fachkräftemangel in den Tübinger Kitas ist groß. Deshalb hat der Gemeinderat am Montagabend beschlossen, die Öffnungszeiten einiger Einrichtungen zu reduzieren.

Mit dem Beschluss des Gemeinderats wird es ab September kürzere Öffnungszeiten in Tübinger Kitas geben. Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne, Mitgliedschaft ruht derzeit) will so spontane Schließungen vermeiden. Das kommt wegen des Personalmangels immer öfter vor. Eltern könnten dann wieder verlässlicher planen, so Palmer. Das heißt, es wird nur noch eine Einrichtung geben, die Kinder bis 17:30 Uhr betreut. Andere Einrichtungen werden um 16.30 Uhr oder 13.15 Uhr schließen.

Gemeinderat sieht Dilemma und sucht Ausweg

Leicht fiel dem Tübinger Gemeinderat die Entscheidung nicht. Fraktionsübergreifend waren sich alle einig, dass sich an der Situation in den Kitas und dem Personalmangel was ändern müsse. Die Grünen sprachen von "bitterer Pille" und "kein Ergebnis zum Jubeln", die SPD beklagte die einst so gute Betreeuungssituation in Tübingen.

Alle bekräftigten mit ihrer Entscheidung, auch neue Wege gehen zu wollen. So sollen zum Beispiel Studierende angeworben werden, die Kindern in der Spätbetreuung gegen eine Übungsleiterpauschale ein Bewegungs- oder Musikangebot machen könnten. Auch Eltern sollen an den Randzeiten morgens und abends mehr eingebunden werden können als bisher.

Viele Eltern in Tübingen kritisieren die Kita-Kürzungen von OB Boris Palmer. Auch am Montag vor der Gemeinderatsentscheidung demonstrierten einige Eltern vor dem Rathaus. SWR Assenheimer, Stefanie

Eltern kritisieren verkürzte Kita-Öffnungszeiten

Der Gesamtelternbeirat der Tübinger Kinderbetreuungseinrichtungen kritisiert die Kürzungen. Vor der Entscheidung im Gemeinderat protestierten einige Eltern erneut vor dem Tübinger Rathaus. Werden die Kinder weniger betreut, sagen viele Eltern, müssten sie ihre Arbeitszeit verkürzen. Sie könnten dadurch von Armut bedroht werden. Besonders Geringverdiener und Alleinerziehende seien davon betroffen.

Der Beirat fordert stattdessen, den Beruf der Erzieherinnen und Erzieher besser zu bewerben oder auch nicht-pädagogische Fachkräfte einzustellen. Diesen Wunsch versucht die Stadtverwaltung Tübingen nun umzusetzen. Hunderte Tübinger Eltern sind schon vor einigen Tagen gegen die geplanten, verkürzten Kita-Zeiten auf die Straße gegangen.