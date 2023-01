Tübingen: Eltern protestieren gegen kürzere Kita-Öffnungszeiten

In Tübinger Kitas fehlt Personal. Jetzt will die Stadt die Öffnungszeiten in fast allen Einrichtungen kürzen. Die Eltern wehren sich und fordern Alternativen.

Der Gesamtelternbeirat der Tübinger Kinderbetreuungseinrichtungen (GEB) ruft zum Protest am Donnerstagnachmittag vor dem Tübinger Rathaus auf. Er will verhindern, dass der Gemeinderat die Öffnungszeiten der Kitas kürzt. Der Fachkräftemangel in der Kinderbetreuung in Tübingen ist groß. Laut Stadtverwaltung fehlen derzeit knapp 60 Erzieherinnen und Erzieher. Mittelfristig rechnet sie sogar mit hundert unbesetzten Stellen. Mehr Verlässlichkeit durch kürzere Öffnungszeiten Deshalb will der Gemeinderat am Donnerstagabend darüber diskutieren, ob die Öffnungszeiten der Kitas reduziert werden sollen. Durch die kürzeren Öffnungszeiten ab September könnten unbesetzte Stellen eingespart werden und die Verlässlichkeit für die Eltern würde steigen, so die Idee der Stadt. Nur wenige ausgewählte Kitas sollen dann noch bis 17:30 Uhr geöffnet haben. Die Stadt hofft, dass die Kitas dadurch nicht mehr so oft, wie es gerade der Fall ist, kurzfristig wegen Krankheitsausfällen früher schließen müssen. Elternbeirat fürchtet Armut für Alleinerziehende Der Gesamtelternbeirat der Tübinger Kinderbetreuungseinrichtungen stellt sich gegen den Vorschlag. Bei kürzeren Betreuungszeiten müssten viele Eltern ihre Arbeitszeit verkürzen und könnten dadurch von Armut bedroht werden, heißt es. Besonders Geringverdiener und Alleinerziehende seien betroffen. Außerdem fürchtet der Beirat, dass gerade Mütter wegen der kürzeren Öffnungszeiten in Teilzeit gehen und sich so traditionelle Rollenbilder verschärfen. Eltern fordern Alternativen Der Beirat fordert stattdessen, beispielsweise mehr Werbung für den Beruf zu machen, nicht-pädagogische Fachkräfte einzustellen, Studierende der Erziehungswissenschaften als Minijobber zu beschäftigen und die Arbeitsbedingungen der Erzieherinnen und Erzieher zu verbessern.