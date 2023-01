Geflügelpest im Kreis Tübingen breitet sich aus

per Mail teilen

Wegen der Geflügelpest dürfen Züchter ihre Tiere nicht mehr ins Freie lassen. Mittlerweile breitet sich die Krankheit im Kreis Tübingen weiter aus.

Im Kreis Tübingen sind inzwischen 17 Schwäne an der Geflügelpest verendet. Bei zwei Graureihern und einem Kormoran steht noch nicht fest, woran sie gestorben sind. Alle toten Vögel wurden nach Angaben des Landratsamtes am Baggersee Kirchentellinsfurt oder in Tübingen gefunden.

Singvögel nicht von Geflügelpest betroffen

Geflügelhaltungen seien vom hochinfektiösen Grippevirus bisher aber nicht betroffen. Die Geflügelpest sei vor allem für Hausgeflügel wie Hühner, Gänse oder Enten und für Wasservögel gefährlich. Nach derzeitigem Wissensstand sind Singvögel nicht gefährdet. Sie übertragen die Geflügelpest offenbar auch nicht, so das Landratsamt.

Im Kreis Reutlingen keine Fälle bekannt

Im Kreis Tübingen muss Geflügel im Stall bleiben oder unter Schutzeinrichtungen gehalten werden. Im benachbarten Kreis Reutlingen sind bisher keine Fälle von Geflügelpest bekannt. Die Behörden rechnen aber damit, dass das Virus auch den Kreis Reutlingen erreicht.