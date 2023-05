per Mail teilen

In Reutlingen dreht sich ab Donnerstag alles um Pflanzen und Gartengestaltung. Die "GardenLife" eröffnet zum 20. Mal. 150 Aussteller präsentieren ihre Produkte und geben Tipps.

Die GardenLife findet zum 20. Mal statt und hat sich zu einer der beliebtesten Gartenmessen in Baden-Württemberg gemausert. Parkähnliche Gärten im Süden Englands mit mediterranen Pflanzen, üppiger Blütenpracht, kunstvoll geschnittenen Hecken und Bäumen waren eine Inspiration, durch die der Reutlinger Messe-Organisator Stephan Allgöwer 2003 auf die Idee kam, ein Gartenmesse in einem Reutlinger Stadtpark ins Leben zu rufen. Bis zum Sonntag zeigen rund 150 Aussteller in der Pomologie ihre Produkte und Ideen rund um Garten und Lifestyle.

Gartengeräte und Gestaltung

Auf der Messe sind kleine Blümchen und riesige Olivenbäume, Zubehör von der Gartenhacke bis zum Rasentraktor zu sehen. Dazu gibt es Lifestyle: von der Gartendeko bis zum Whirlpool oder Teich, Gartenhäuschen, Mustergärten und für das leibliche Wohl viel Kulinarisches aus der Region.

Azubis zeigen auf der Gartenmesse, was sie gelernt haben

Auszubildende aus dem 2. und 3. Lehrjahr zeigen, was sie können. An drei Tagen entsteht ein großer Schaugarten. Dazu gehören: Lesen und Umsetzen des Planes, Erdarbeiten, Pflastern und Mauern mit Naturstein, Setzen von Schrittplatten, Verlegen von Rollrasen und das Pflanzen von Stauden und Gehölzen.