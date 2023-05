Bunt verzierte Apfelbäume schmücken seit Montag die Reutlinger Innenstadt. Mit der "Erlebniswoche Apfelblüte" feiert die Stadt den Auftakt der Messe "GardenLife".

Eine Woche lang holt die Stadt Reutlingen die Apfelblüte in ihre Innenstadt: mit beweglichen Apfelbäumen in der Fußgängerzone und einem bunten Rahmenprogramm. Die "Erlebniswoche zur Apfelblüte" geht noch bis Sonntag.

In Reutlingen dreht sich alles um den Apfel

An verschiedenen wechselnden Stellen können Besucher auf Bänken unter extra aufgestellten Apfelbäumen verweilen. Bei den Gastronomen stehen Apfelspezialitäten auf der Speisekarte, in den Reutlinger Läden bekommen Besucher Samentütchen mit Blütenmischungen überreicht und können sich in einer Fotobox vor einer Blütenwand ablichten lassen. Kinder können auf dem Marktplatz Apfelmobiles basteln - für Erwachsene bietet der Obst- und Gartenbauverein bei der "Reutlinger Erlebniswoche zur Apfelblüte" kostenlose Führungen durch die Pomologie an.

Der Apfelblüte mehr Aufmerksamkeit schenken

Mit der Erlebniswoche will die Stadt Reutlingen die Apfelblüte feiern und gleichzeitig über ihre Sortenvielfalt informieren. Sie ist gleichzeitig auch der Auftakt zur Messe "GardenLife", die am Donnerstag in der Pomologie beginnt. Außerdem, so Citymanagerin Yasmin Maier, mache die Apfelblüte die Innenstadt einfach schöner.