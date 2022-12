Neue Hoffnung nach Brand auf Bauernhof in Trossingen

per Mail teilen

Wie geht es weiter nach dem verheerenden Brand auf einem Bauernhof in Trossingen? Seit fast drei Monaten versucht die Familie mit dem Unfassbaren umzugehen.

Fast drei Monate nach dem verheerenden Brand in der Nacht vom 8. auf den 9. Oktober auf dem Bauernhof in Trossingen (Kreis Tuttlingen) ist Familie Benzing mit den Aufräumarbeiten befasst. Damals ging ihr Aussiedlerhof in Flammen auf. 120 Rinder und 3 Pferde starben. Die achtköpfige Familie konnte sich retten. Aber sie steht vor dem Nichts.

Alptraum der Brandnacht noch präsent

Zwei Männer arbeiten zwischen den Betontrümmern. Sie versuchen das Ganze zu sortieren, ziehen verkohlte Holzstücke unter Wellblechstücken hervor und werfen scharfkantige Metallstücke auf einem riesigen Haufen. Der Alptraum der Brandnacht ist Bauer Martin Benzing und seinem Sohn David anzumerken.

"Du bist jeden Tag da durchgegangen und das hat immer so Freude gemacht, und jetzt ist das auf einmal nicht mehr da, das tut einem im Herzen weh."

Aufräumen nach dem Brand auf dem Eschbachhof in Trossingen. Martin Benzing mit Sohn David. SWR

Brandursache noch unklar

Noch immer ist die Ursache für diesen Alptraum unklar, vermutlich Brandstiftung. Denn etwa 300 Heuballen, die hinter der großen Halle lagerten, waren in Brand geraten. Der Sachschaden von 1,5 Millionen Euro ließ Landwirt Martin Benzing in den Tagen danach kaum ein Auge zu tun.

Hilfe von Familie und Freunden

Freunde und Familie helfen mit, das schwer beschädigte Haus der Benzings wieder bewohnbar zu machen. An den Festtagen haben alle Kraft tanken können und so blickt Martin Benzing hoffnungsvoller als noch vor Wochen in die Zukunft. Er ist zuversichtlich, dass der Hof wieder aufgebaut wird.