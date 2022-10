Viel Hilfe nach Brand von Hof in Trossingen

per Mail teilen

Nach einem Brand in Trossingen (Kreis Tuttlingen) steht die betroffene Familie vor einem Trümmerhaufen. Die meisten Kühe starben beim Feuer. Doch Hilfe kommt von überall.

Der Eschbachhof in Trossingen im Kreis Tuttlingen ist fast komplett abgebrannt. Nun steht Familie Benzing, der der Hof gehört, vor einem Trümmerhaufen. Und dennoch hat sie einen Funken Optimismus bewahrt.

SWR-Reporter Ingemar Koerner hat den Eschbachhof nach dem verheerenden Brand besucht:

Das Feuer hat alles verändert

Mit Händen tief in den Hosentaschen steht Bauer Benzing niedergeschlagen vor den Brandruinen seines Aussiedlerhofes. Sein Leben habe sich verändert, erzählt er.

"Jetzt muss ich zum ersten Mal Milch kaufen."

Milch kaufen - das kannte Martin Benzing bisher nicht. Bisher konnte er immer seine eigene Milch genießen– von den eigenen Kühen, aus dem eigenen Stall.

Doch der Brand hat noch mehr verändert für Martin Benzing und seine Familie: Stall, Scheune und Lager sind zerstört. Im Hof liegen auf großen Haufen verkohlte Holzbalken, verrußte Metallstangen und verbogene Blechwände. Das Gelände ist umzäunt, gerade erst hat die Kriminalpolizei alle Spuren gesichert. Die achtköpfige Familie ist umgezogen – in ihrem Haus kann sie derzeit nicht wohnen.

Der Brand in Trossingen wirkt nach

Doch die meisten Sorgen macht sich Benzing nicht um sich, sondern um die wenigen Kühe, die ihm geblieben sind. Teilweise haben sie so viel Ruß eingeatmet, dass sie kaum mehr Luft bekommen.

"Wir haben zwei Kühe wieder erlösen müssen. Das ist schlimm. Man will sie nicht leiden sehen."

Der Zusammenhalt bei Familie Benzing ist groß: Martin Benzing mit Sohn David und Vater Fritz. SWR Ingemar Koerner

Martin Benzing führt mit seinem Sohn und seinem Vater Fritz über den Hof – oder das, was davon übrig ist. Das Feuer war groß, sogar extrem groß. Obwohl sein Wohnhaus mehrere hundert Meter entfernt steht, war Senior Fritz Benzing erschrocken, als er die Flammen sah: "Das war wie ein Alptraum." Er sei so schockiert gewesen, er habe kaum mehr sprechen können, beschreibt Fritz Benzing.

Vom Kälberstall steht nur noch ein Gerippe. SWR Ingemar Koerner

Die Hilfsbereitschaft beim Brand war groß

Zeitweise waren 150 Einsatzkräfte aber auch viele Freiwillige vor Ort, um zu retten, was zu retten war. Diese Hilfsbereitschaft hat Landwirt Martin Benzing tief berührt.

So schnell so viel Hilfe zu bekommen, ist ein schönes Zeichen in dieser schweren Zeit für Familie Benzing. Nicht nur Nachbarinnen und Verwandte melden sich seit einigen Tagen. Auch Freundinnen, Klassenkameraden und sogar Menschen, die sie gar nicht kennen. Martin Benzing hat auch eine Vermutung warum.