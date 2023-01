Reutlingen: Drei Tote bei Brand in Pflegeheim

per Mail teilen

Am Dienstagabend ist ein Feuer in einem Reutlinger Pflegeheim ausgebrochen. Den Angaben der Polizei zufolge sind bei dem Brand drei Menschen gestorben.

In einer sozialpsychiatrischen Einrichtung mit Wohngruppen in Reutlingen ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Drei Menschen sind laut Polizei gestorben. 13 Personen wurden darüber hinaus verletzt, davon zwei schwer. Der Feuerwehreinsatz laufe noch, der Brand sei aber gelöscht.

Die Brandursache werde noch ermittelt. "Da stehen wir noch am Anfang", sagte der Sprecher. Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck (SPD) zeigte sich nach dem Brand erschüttert: "Es ist ein schwarzer Abend für Reutlingen", sagte Keck am späten Dienstagabend bei einer Pressekonferenz am Unglücksort.

"Es ist schlichtweg eine Katastrophe."

Nach ersten Angaben der Polizei wurden die Einsatzkräfte gegen 19:45 Uhr alarmiert. Das Feuer brach nach Angaben des Einsatzleiters der Feuerwehr in einem Wohnbereich im 1. Obergeschoss der Einrichtung der BruderhausDiakonie aus. Der Brand sei auf ein Patientenzimmer begrenzt gewesen. "Es war eine enorme psychische Belastung auch für die Trupps, die da drin waren. Wir haben unsere psychologische Nachsorge alarmiert."

Brandursache noch unklar

Ob es sich bei den Opfern um Bewohner oder Betreuer handelt, ist noch nicht bekannt. Nach SWR-Informationen sind die drei Personen ersten Erkenntnissen zufolge durch Rauchgas gestorben. In den Appartments des Hauses leben Menschen mit psychischen Erkrankungen bei gleichzeitigem pflegerischen Bedarf.

Der Notruf ging um 19:45 Uhr am Dienstagabend ein. 7aktuell

In der Beschreibung des Heimbetreibers auf seiner Internetseite heißt es, es gebe 38 Bewohner und Bewohnerinnen in Gruppen zu je acht Personen, die in sechs Einzelappartements leben.