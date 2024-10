Schicke Dessous für große Oberweite? Das ist meist kompliziert. Muss es aber nicht. Ein kleiner Laden bietet Reizwäsche bis Körbchengröße K. Die Frauen freut's - die Männer auch.

Frauen mit großer Oberweite haben es oft schwer, passende BHs zu finden. Ein kleiner Laden in der Reutlinger Innenstadt will genau diesen Kundinnen helfen. Von Körbchengröße A bis K reicht das Angebot. Über hundert verschiedene Größen gibt es im Laden.

Silke Brucklacher und Kristina Wilhelm führen den Laden gemeinsam. "Passende Körbchen für Äpfel, Melonen und Kürbisse" steht draußen dran. Und weil es für Melonen und Kürbisse eben gar nicht so einfach ist, etwas passendes zu finden, kommen die Kundinnen aus dem ganzen Land. "Dass unsere Kundschaft 200 Kilometer anreist, ist keine Seltenheit", sagt Kristina Wilhelm.

Halten die Körbchen?

Wer bei "Wörner Dessous" einen BH kauft, wird zunächst einmal vermessen. Denn viele Kundinnen schätzen ihre eigene Oberweite falsch ein, weiß Silke Brucklacher. "Die kommen mit einem kleinen Busen hier rein und gehen mit einem großen wieder raus." Ist die richtige Größe gefunden, muss natürlich der Halt getestet werden. "Hüpfen Sie mal ein bisschen auf und ab", raten Brucklacher und Wilhelm ihren Kundinnen deshalb in der Umkleidekabine. Voller Körpereinsatz beim BH-Kauf.

Silke Brucklacher (links) und Kristina Wilhelm führen ihren Laden gemeinsam. Gute Laune gehört zum Service dazu. SWR Katharina Kregel

Schämen muss sich hier niemand. Ganz im Gegenteil. "Das Schönste ist, dass unsere Kundinnen oft strahlend und viel selbstbewusster den Laden verlassen", sagt Kristina Wilhelm. Sie hält es sowieso für ein Vorurteil, dass Frauen per se mit ihrem Körper unzufrieden sind. Erst kürzlich habe sie eine Kundin gehabt, die voller Stolz ihre üppigen Kurven zeigte mit den Worten: "Das ist alles bezahlt!"

Intime Details beim Dessous-Kauf? Berufsgeheimnis!

Und sowieso: was in der Umkleide passiert, bleibt in der Umkleide. Das sei für sie Ehrensache, so Brucklacher. Denn natürlich erfahre sie in diesem intimen Umfeld so einiges über die Frauen und ihr Leben. Trotzdem, so viel lässt sich Silke Brucklacher entlocken, seien Schwäbinnen viel mutiger, als erwartet. Auch gewagte und hoch erotische Dessous gehen bei ihr über die Theke - und zwar nicht zu knapp.

Dessous für Körbchen von A bis K werden in diesem Laden in Reutlingen verkauft. SWR Katharina Kregel

Und die männliche Kundschaft? Kristina Wilhelm lacht. "Die Männer kommen her und wollen BHs für ihre Frauen kaufen. Nur die Größe kennen sie natürlich nicht. Und die kommen und sagen dann, ihre Frauen hätten so eine handvoll Brust. Ich frage dann: Ihre Handvoll oder meine?" Am einfachsten sei es, die Frau einfach mitzubringen. Bei der Anprobe bekäme die dann eine Maske auf. So bliebe die Überraschung erhalten. "Denn wenn ein zu kleiner oder zu großer BH unterm Weihnachtsbaum liegt, gibt es in beiden Fällen Ärger", schätzt Wilhelm.

Es geht nicht nur um die Oberweite

Und weil es ihnen nicht nur um schöne BHs geht, organisieren Silke Brucklacher und Kristina Wilhelm in ihrem Laden regelmäßig kleine Events. Ob Burlesque-Shows oder erotische Lesung - immer stehen selbstbewusste Frauen im Mittelpunkt. Am Freitag, den 18. Oktober, widmet sich ein Themenabend exklusiv dem weiblichen Geschlechtsteil. "Viva la Vulva" lautet der Titel des Vortrags. "Männer sind doch auch stolz auf ihren Penis. Warum sind wir Frauen da so verschämt?", sagt Silke Brucklacher.