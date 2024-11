14-jähriger Pedelecfahrer stirbt bei Unfall - Autofahrer war alkoholisiert

Am frühen Samstagmorgen ist ein junger Fahrradfahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Auto gestorben. Die Polizei ermittelt.

Ein 14-jähriger Pedelecfahrer aus Dußlingen ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto bei Gomaringen (beide Kreis Tübingen) tödlich verletzt worden.

Der Jugendliche sei am frühen Samstagmorgen auf der Landesstraße 230 von Gomaringen kommend in Richtung B27 gefahren, so die Polizei. Gegen 3:15 Uhr, kurz vor der Abzweigung nach Dußlingen, hat das Auto den Fahrradfahrer erfasst, so dass dieser auf die Straße stürzte. Nach einer ersten notärztlichen Versorgung an der Unfallstelle wurde der 14-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er an den Folgen seiner schweren Verletzungen, so die Polizei.

Polizei: Autofahrer war alkoholisiert

Da bei dem 30-jährigen Autofahrer der Verdacht einer alkoholischen Beeinflussung vorlag, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Als sich der Verdacht bestätigte, wurde sein Führerschein eingezogen, so die Polizei.

Die Unfallstelle war bis 10 Uhr am Samstagvormittag voll gesperrt. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen, um den genauen Unfallhergang zu klären. Die Ermittlungen dauern an.