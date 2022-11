Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck kommt zum Antrittsbesuch nach BW und trifft unter anderem Parteifreund Winfried Kretschmann. Schwerpunkt der Reise ist die Energiewende.

Im Rahmen seiner Antrittsreisen in alle 16 Bundesländer kommt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Dienstag auch nach Baden-Württemberg. Zunächst steht in Stuttgart ein Vier-Augen-Gespräch mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) auf dem Programm.

Am Vormittag nimmt Habeck dann an der Sitzung des grün-schwarzen Landeskabinetts teil. Dabei soll es vor allem um den schnelleren Ausbau von erneuerbaren Energien in Baden-Württemberg gehen - etwa bei der Windkraft. Im Vergleich der Bundesländer hinkt Baden-Württemberg hier deutlich hinterher. Nach der Kabinettsitzung stellt sich Habeck auf der Landespressekonferenz den Fragen der Journalistinnen und Journalisten.

Besuch bei Transnet BW und Festo

Auch zwei Besuche in baden-württembergischen Unternehmen sind geplant. So will Habeck am Nachmittag gemeinsam mit Kretschmann die Hauptschaltleitung der Transnet BW in Wendlingen (Kreis Esslingen) besichtigen. Das Tochterunternehmen der EnBW betreibt das Übertragungsnetz in Baden-Württemberg und ist damit für die Sicherstellung der Stromversorgung zuständig. Ein weiterer Besuch ist in der Technologiefabrik Festo in Ostfildern geplant.

Grüne Parteifreunde. Das Verhältnis zwischen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Ministerpräsident Winfried Kretschmann gilt als sehr gut. 2019 trafen sie sich beim Politischen Aschermittwoch der Grünen in Baden-Württemberg. dpa Bildfunk Picture Alliance

BWIHK fordert schnellere Hilfen von Bundeswirtschaftsminister Habeck

Der Baden-Württembergische Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) hat konkrete Forderungen an Bundeswirtschaftsminister Habeck gestellt. BWIHK-Präsident Christian Erbe ist für schnellere Hilfen vom Bund. Der Deutschen Presse-Agentur sagte er: "Wir begrüßen die ersten Konkretisierungen bei der Strom- und Gaspreisbremse." Es gebe jedoch noch einige Fragezeichen, die zu klären seien. "Hier hoffen wir, dass Bundesminister Habeck schnellstmöglich im Sinne unserer Wirtschaft handelt."

Der BWIHK-Präsident forderte, die Gaspreisbremse für weite Teile der kleinen und mittleren Unternehmen bereits auf den Februar vorzuziehen, Härtefallhilfen schnell auszugestalten und eine Antwort auf eine Förderlücke im Januar zu finden. Erbe befürchtet, dass die angekündigte Übernahme der Abschlagzahlung durch den Bund im Dezember nicht ausreichen werde. Vielen Betrieben stehe das Wasser bis zum Hals.

Habecks Energiewende-Reise

In den vergangenen Monaten hatte Habeck bereits mehrere Bundesländer besucht, um dort Gespräche über Klima, Energie und die Transformation der Wirtschaft führen. Den Auftakt der Tournee machte im Januar der Stadtstaat Hamburg. Danach folgten unter anderem Bayern, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Hessen. Überschattet wurden die Reisepläne vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und der daraus folgenden Energiekrise.