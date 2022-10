Ministerin: Bundeswehr-Pläne bedrohen Windpark im Altdorfer Wald

BW-Umweltministerin Walker sieht geplante Windkraftanlagen in Oberschwaben in Gefahr. Grund seien neue Übungsrouten für Bundeswehr-Helikopter. Betroffen wäre auch der Altdorfer Wald.

Einem der größten geplanten Windparks in Baden-Württemberg könnte das Aus drohen. Das sieht zumindest Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) so. In zwei Schreiben an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) kritisiert sie, die Bundeswehr habe im April dieses Jahres Pläne vorgelegt, aus denen hervorgehe, dass die Übungsrouten für tieffliegende Hubschrauber des Standortes Laupheim (Kreis Biberach) deutlich erweitert werden sollen.

Ministerin kritisiert Bundeswehr

Künftig sollen nicht mehr rund fünf Prozent der Landesfläche Baden-Württembergs Hubschrauber-Tiefflugstrecken sein, sondern etwa elf Prozent. Im Kreis Biberach wären sogar 68 Prozent der Fläche aus Sicherheitsgründen Sperrfläche, im baden-württembergischen Regionsteil Donau-Iller 58 Prozent.

"Diese enorme Flächenausweitung hat uns sehr überrascht. Sie stellt uns beim Windkraftausbau vor große Schwierigkeiten."

Betroffen ist laut Walker beispielsweise im benachbarten Kreis Ravensburg das Vorhaben im Altdorfer Wald. Dort seien "in gutem Glauben Planungen für einen der größten Windparks in Baden-Württemberg mit mehreren Dutzend Anlagen auf den Weg gebracht worden". Jetzt müsse nachträglich festgestellt werden, dass nahezu die gesamte vorgesehene Fläche vom fliegerischen Verband in Laupheim in Anspruch genommen werden soll.

"Unter diesen Umständen wird das Vorhaben nicht realisiert werden können. Für den so dringend erforderlichen Ausbau der Windkraft wäre dies ein schwerer Rückschlag."

In ihren Schreiben an Lambrecht und Habeck bittet Walker eindringlich darum, dass die Bundeswehr-Pläne überarbeitet werden, damit eines der wichtigsten Windparkprojekte in Baden-Württemberg ermöglicht werden kann.

"Ziel muss es sein, dass die Korridore für militärische Übungsflüge so weit wie möglich reduziert werden – im Altdorfer Wald wie im ganzen Land."

Die Bundeswehr dementiert die Aussagen der Umweltministerin gegenüber dem SWR. Das bundesweite Hubschrauber-Tiefflugstreckennetz, auch die Strecke über dem Altdorfer Wald, existiere bereits seit vielen Jahrzehnten, heißt es in einem Antwort-Schreiben an den SWR. Derzeit werde das Hubschrauber-Tiefflugstreckennetz überarbeitet. Die Auswirkungen auf die Region Altdorfer Wald seien noch unklar.

Man bedauere, dass es keine Abstimmung in Sachen geplanter Windpark im Altdorfer Wald mit der Bundeswehr gegeben habe, so die Bundeswehr.

Aus Sicherheitsgründen dürften in einem Korridor von drei Kilometern entlang von Tiefflug-Routen keine Windräder gebaut werden.

Strom für 170.000 Haushalte

Im Altdorfer Wald ist ein Windpark mit bis zu 42 Windrädern geplant. Sie sollen 170.000 Haushalte mit Strom versorgen. Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm haben im April für das Projekt den Zuschlag erhalten. Entstehen sollen die Anlagen auf rund 1.400 Hektar Staatswald sowie auf Flächen der Fürstlichen Forstverwaltung Waldburg-Wolfegg-Waldsee.

Pläne für Altdorfer Wald schon länger umstritten

Naturschützer kritisierten in diesem Frühjahr in einem offenen Brief an die Landesregierung das Vorhaben. Der Windpark sei zum Teil in möglichen Wasserschutzgebieten und im Bereich schutzwürdiger Grünzüge geplant. Die Landesregierung wies das zurück.

Die geplanten Windräder im Altdorfer Wald sorgen für Proteste, aber es gibt auch einen Verein, der sich für sie stark macht. Windräder auch im Altdorfer Wald seien nötig für die Energiewende, so die Meinung des Vereins.