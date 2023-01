Höhere Strompreise möglich: Teilprivatisierung von TransnetBW umstritten

per Mail teilen

Damit Stromautobahnen schneller gebaut werden, sind Milliarden-Investitionen nötig. Die EnBW will durch einen Teil-Verkauf von TransnetBW Geld in die Kassen spülen. Doch Zweifel an dem Deal wachsen.

Ein neues wissenschaftliches Gutachten rät von der geplanten Teilprivatisierung der EnBW-Tochter TransnetBW ab. Im Auftrag des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) haben Experten von drei Universitäten den geplanten Verkauf von 49,9 Prozent der Anteile an dem Stromnetzbetreiber untersucht.

Im Fazit ihres Gutachtens, das dem SWR vorliegt, heißt es: "Es ist im Interesse der 'schwäbischen Hausfrau', dass TransnetBW nicht teilprivatisiert wird und dass stattdessen das Land Baden-Württemberg die zum Verkauf stehenden Anteile am Betreiber des baden-württembergischen Stromübertragungsnetzes von der EnBW erwirbt." Das Land selbst, das am Karlsruher Versorger EnBW beteiligt ist, hält die Teilprivatisierung dagegen für sinnvoll, um frisches Geld für den Ausbau der Netze zu mobilisieren.

Experten warnen vor höheren Strompreisen

Die Wissenschaftler der Universitäten in Weimar, Frankfurt am Main und der TU Berlin kommen dagegen zu dem Ergebnis, dass es für Verbraucher und Unternehmen finanziell besser sei, wenn das Übertragungsnetz in öffentlicher Hand bleibe. Der Staat profitiere langfristig von Gewinnausschüttungen und könne das Geld über Umwege an Bürger und Firmen zurückgeben. Bei einem Einstieg von Investoren drohten dagegen höhere Strompreise. "Letztendlich kann festgehalten werden, dass die zu erwartenden finanziellen Nachteile für das Land Baden-Württemberg bzw. für seine Bürger/innen und Unternehmen als das zentrale Argument gegen eine Teilprivatisierung von TransnetBW anzusehen sind."

Für was ist TransnetBW zuständig? TransnetBW betreibt eines von vier Übertragungsnetzen in Deutschland. Diese werden genutzt, um Strom über lange Strecken zu transportieren - beispielsweise Windstrom von Nord nach Süd. Um den Ausbau der Trassen zu finanzieren, plant die EnBW einen Teilverkauf von TransnetBW. Bislang ist der Stromnetzbetreiber eine hundertprozentige Tochter. Die EnBW wiederum befindet sich größtenteils in öffentlicher Hand, unter anderem ist das Land Baden-Württemberg an ihr beteiligt.

Gutachten: Kapitalspritze wäre trotz Schuldenbremse möglich

Nach Meinung von Thorsten Beckers, Professor für Infrastrukturwirtschaft- und Management an der Bauhaus-Universität in Weimar, und seinen Kollegen spricht nichts dagegen, dass das Land hier selbst Milliarden über seine Beteiligung bei der EnBW in den Ausbau der Übertragungsnetze investiert. Die Schuldenbremse erlaube solche Kapitalspritzen bei Stromübertragungsnetzen.

Es sei auch nicht zu erwarten, dass die Kreditwürdigkeit des Landes darunter leidet. "Somit sind die Sichtweisen des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann und des baden-württembergischen Finanzministers Dr. Danyal Bayaz bezüglich der geplanten Teilprivatisierung von TransnetBW weder aus rechtlicher noch aus ökonomischer Sicht nachvollziehbar", schreiben die Experten.

BUND und SPD: Kritische Infrastruktur gehört in öffentliche Hand

BUND-Landeschefin Pilarsky-Grosch sagte dem SWR, sie sehe sich bestätigt. Sie findet, kritische Infrastruktur gehöre in die Hand des Staates. SPD-Fraktionschef Andreas Stoch äußerte sich ähnlich: "Die Ergebnisse des Gutachtens bestätigen, was unsere Fraktion seit Wochen fordert: Kritische Infrastruktur muss in öffentlicher Hand bleiben. Eindeutig ergibt sich aus dem Gutachten, dass weder aus politischer und rechtlicher Sicht, aber eben auch aus wirtschaftlicher Sicht eine Teilprivatisierung sinnvoll ist."

Das Bieterverfahren für den Verkauf läuft aber längst. Die staatliche Bank KfW hat ein Vorkaufsrecht für einen Anteil von 24,95 Prozent. Am zweiten Anteil ist dem Vernehmen nach der Sparkassenverband Baden-Württemberg interessiert. Für den Fall, dass die Anteile tatsächlich verkauft werden, plädieren die vier Wissenschaftler dafür, dass der Bund über die KfW 49,9 Prozent der Anteile übernimmt.