Der Teilverkauf des Stromnetzanbieters TransnetBW beschäftigt die Landespolitik. Viele Parteien sehen die Verkaufspläne kritisch. Heute wird im Landtag darüber diskutiert.

Der Landtag von Baden-Württemberg debattiert am Mittwoch über den geplanten Teilverkauf der EnBW-Tochter TransnetBW. Die SPD hatte die Debatte im Vorfeld beantragt. Die geplante Teilprivatisierung des Stromnetzanbieters sieht die Partei kritisch. Es müssten dafür "engste Grenzen" gesetzt werden, so der SPD-Wirtschaftsexperte Boris Weirauch. Die Partei plädiert dafür, dass kritische Infrastruktur in öffentlicher Hand bleiben müsse.

CDU will Mitspracherecht des Landtags prüfen

Auch die CDU in Baden-Württemberg will den Verkauf von Transnet-Anteilen an private Bieter nicht einfach so hinnehmen. Fraktionschef Manuel Hagel (CDU) sieht die Landtagsverwaltung in der Pflicht zu prüfen, ob der Landtag beim Teilverkauf der TransnetBW ein Mitspracherecht besitzt.

In einem Brief an Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne), der dem SWR vorliegt, erklärte Hagel: "Der Verkauf kritischer Infrastruktur berührt wesentliche Interessen des Landes ganz unmittelbar und ist deshalb von überaus hoher Bedeutung für das Land und seine parlamentarischen Vertreter." Dies könne eine Beteiligungspflicht oder jedenfalls eine Unterrichtungspflicht des Landtags zur Folge haben. Auch die FDP im Landtag fordert die genauer Überprüfung der potentiellen Käufer. Die Transnet-Anteile dürften nicht in fremde Hände fallen, so der FDP-Energiepolitiker Frank Bonath.

Grüne sehen Interessen des Landes gewährleistet

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sieht aktuell keine Alternative zum Verkauf der Anteile. Das Land habe nicht die Mittel, um selbst einzusteigen. Aus Sicht der Grünen sind durch die mehrheitliche Beteiligung und die Durchgriffmöglichkeiten bei der EnBW die Interessen des Landes auch weiterhin gewährleistet. Das teilte ein Sprecher der Grünen dem SWR auf Anfrage mit.

Transnet-Anteile sollen aufgeteilt werden

Beim Teilverkauf der EnBW-Tochter TransnetBW geht es um 49,9 Prozent der Anteile. Diese sollen aufgeteilt werden. Während die eine Hälfte, also 24,95 Prozent an die staatliche KfW-Bank gehen soll, sollen die anderen 24,95 Prozent in einem Bieterverfahren verkauft werden. Der Teilverkauf von TransnetBW soll frisches Geld in die Kasse des Unternehmens spülen.