Tag des offenen Denkmals in Baden-Württemberg: Das sind die Höhepunkte am Sonntag

Beim Tag des offenen Denkmals laden die schönsten Denkmäler Baden-Württembergs ein, in die Geschichte des Landes einzutauchen. Diese Höhepunkte gibt es zu entdecken.

Von der Eiszeit über die Staufer-Kaiser bis in die 1960er - beim bundesweiten Tag des offenen Denkmals lernt man einiges über die Geschichte Deutschlands. Eröffnet wird er am Sonntag um 11 Uhr in Speyer in Rheinland-Pfalz. Das Motto: "Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte". Gastgeberstadt für Baden-Württemberg ist in diesem Jahr Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis), wo das Event am Samstag offiziell in der Johanniskirche eröffnet wird.

Die Gastgeberstadt Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) bietet als denkmalgeschützte Gesamtanlage einige Anlaufstellen wie etwa das Heilig-Kreuz-Münster. Pressestelle Stadt Schwäbisch Gmünd | Robin Kucher

Allein in Baden-Württemberg präsentieren sich mehr als 650 Kirchen, Klöster, Universitäten, Museen und vieles mehr. Aber auch Bauten, die man vielleicht nicht erwartet, öffnen ihre Pforten - wie das Metropolkino in Stuttgart, die 1633 gegründete Apotheke am Fischbrunnen in Esslingen oder die Abwasserkanalisation in Mannheim, in die man am Sonntag von 11 bis 16 Uhr hinabsteigen kann.

Die Angebote beim Tag des offenen Denkmals sind vielfältig. Es gibt Theaterstücke, Konzerte, Vorträge, Führungen, Rundfahrten und Kostproben verschiedenster Art - die Besichtigungsmöglichkeiten reichen von der Badeanlage bis zum Weinberg, von der Burgruine bis zur Eisenbahnanlage, vom Schloss bis zum alten Bauernhaus und auch über das Handwerk von Archäologinnen und Archäologen sowie Restauratorinnen und Restauratoren kann man spannende Eindrücke gewinnen.

Auf einer interaktiven Karte kann man nachschauen, wo Denkmäler besucht werden können und welche Veranstaltungen dort jeweils angeboten werden.

Seltene Gelegenheit: Die Bunkeranlage auf der Hornisgrinde öffnet

Ein besonderes Denkmal ist in diesem Jahr im Nordschwarzwald zu bestaunen, denn nur selten steht der Bunker auf der Hornisgrinde, dem höchsten Berg der Region, für Besucher offen. Am Sonntag können die Räumlichkeiten besichtigt werden, die noch im Originalzustand erhalten sind.

Nordschwarzwald und Neckar-Alb: Historische Eisenbahn und altes Handwerk

Auch zwischen Alb und Nordschwarzwald ist am Sonntag viel geboten. Türen, die sonst zu sind, öffnen sich. Es gibt Feste und Touren, wo man normalerweise nur schauen kann. Und Besucherinnen und Besucher können an zahlreichen Orten nachvollziehen, wie die Menschen in früheren Zeiten gelebt und gearbeitet haben.

Freiburg und Südbaden: Schauinslandbahn, Burgen und Mühlen

Geheimnisvolle Burgen, verwinkelte Fachwerkhäuser und die klappernde Mühle am Bach - zum Tag des offenen Denkmals kann man auch in Südbaden Dutzende spannende Orte und Gebäude erkunden. Zu den Highlights zählen die 94 Jahre alte Schaulinslandbahn sowie die Burg Rötteln in Lörrach.

Was ist der Tag des offenen Denkmals?

Der Tag des offenen Denkmals wird seit 1993 jährlich am zweiten Sonntag im September begangen. Organisiert wird er von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Laut Stiftung ist er die größte Kulturveranstaltung Deutschlands.