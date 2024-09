Tag des offenen Denkmals: Diese besonderen Orte öffnen ihre Türen

Barocke Häuschen, historische Cafés, ansonsten verschlossene Kapellen: Am Bodensee und in Oberschwaben öffnen zahlreiche Denkmäler am Sonntag ihre Türen.

In der Region Bodensee-Oberschwaben gibt es am Sonntag wieder seltene Einblicke in besondere Orte: beim landesweiten Tag des offenen Denkmals. Dieses Jahr lautet das Motto "Wahrzeichen. Zeitzeugen der Geschichte". Besuchen kann man unter anderem ein historisches Café, eine ehemalige Felsenbrauerei oder sonst verschlossene Kapellen. Die Bandbreite am Tag des offenen Denkmals am Bodensee und in Oberschwaben ist groß.

Historisches Café in Singen kennenlernen

In Singen (Kreis Konstanz) stellt zum Beispiel das Café Hanser sich und seine Geschichte vor. Das kleines Gebäude mitten in der Stadt wurde 1870 errichtet. Seit 1934 ist dort eine Konditorei. Das Haus hat die Bomben des Zweiten Weltkriegs überstanden, im Gegensatz zu fast allem drumherum in Singen. Weil es unter Denkmalschutz steht, musste auch beim Bau des großen Einkaufszentrums "Cano" Rücksicht genommen werden. Das Shoppingcenter wurde um das Café herumgebaut.

Auch mit der neuen "zeigmal."-App kann die Stadtgeschichte in Singen erkundet werden, wie hier das Café Hanser. Pressestelle Stadt Singen

Auch im restlichen Kreis Konstanz öffnen zahlreiche weitere Denkmale ihre Türen: In Engen ist das restaurierte Sudhaus der ehemaligen Felsenbrauerei geöffnet. In Konstanz können Interessierte historische Villen am Bodenseeufer besuchen. Im Hermann-Hesse-Haus in Gaienhof gibt es eine Führung zur Architektur des Hauses.

Türme und barocke Häuser in Biberach besichtigen

In Biberach öffnen zahlreiche historische Häuser und auch Türme ihre Pforten. So kann man zum Beispiel neben dem Gigelturm auch den Weißen Turm besteigen und die Aussicht auf die Stadt genießen. Der Weiße Turm wurde 1484 als Teil der Stadtbefestigung fertiggestellt. Die ursprünglichen Mauern aus Sichtbackstein wurden später verputzt und weiß getüncht. Eine Fotodokumentation in einem der Turmzimmer zeigt die Renovierungsarbeiten von 2014. Dabei haben Handwerker in der Turmkugel alte Schriftstücke unter anderem aus dem Jahr 1817 gefunden.

Ein barockes Gartenhäuschen aus dem 18. Jahrhundert öffnet ebenfalls seine Fenster und Türen. Der kleine eingeschossige Bau mit Mansarddach, Zwerchhaus und Keller war früher von einer Baumwiese umgeben. Die Besitzer verbrachten wohl auch ihre Freizeit in geselliger Runde. Zeugen dafür sind Reste dekorativer Wandmalereien.

Das kleine Häusschen zeugt von einer barocken Geschichte der Stadt. Pressestelle Stadt Bibierach

Sigmaringen: Gestern Schlachthof, heute Kulturstätte

Gleich zwei unterschiedliche Führungen gibt es am Tag des offenen Denkmals im Alten Schlachthof in Sigmaringen. Bei einer historischen Führung können sich die Besucherinnen und Besucher die Stallungen, Schlachthallen und das Kühlhaus ansehen.

Bei einem weiteren Rundgang können Interessierte sich ansehen, was in der Gegenwart passiert: Ateliers, Werkstätten, Bühnen- und Backstagebereich gibt es zu sehen. Der Alte Schlachthof ist heute ein soziokulturelles Zentrum.

Der Alte Schlachthof Sigmaringen präsentiert am Tag des offenen Denkmals seine Vergangenheit und seine Gegenwart. Pressestelle Ateliers im alten Schlachthof, Heinrich Sturm

Kapellen, Kirchen und Schlösser zeigen sich

Überall in der Region öffnen außerdem Kirchen und Kapellen, die sonst verschlossen sind, ihre Türen. So etwa die ehemalige Kirche St. Johann in der Konstanzer Altstadt oder die Frauenbergkapelle in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg).

Das Schloss Achberg lädt außerdem zu mehreren historischen Führungen ein. Bei einer Familienführung wird zum Beispiel das Leben eines Kreuzritters erkundet. Der Eintritt in das Schloss und die Ausstellung ist an diesem Tag kostenfrei.

Eröffnet wird der Tag des offenen Denkmals offiziell um 11 Uhr. In ganz Baden-Württemberg präsentieren sich mehr als 650 Kirchen, Klöster, Universitäten, Museen und weitere Orte.