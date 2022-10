Moschee in Straßburg: Zuschüsse ausnahmsweise in Ordnung

Die Stadt Straßburg ist in die Kritik geraten, weil sie eine Moschee mitfinanziert hat. Vertreter der Stadt erklärten, dass das im Elsass aber in Ausnahmefällen in Ordnung sei.

In Straßburg ist vor anderthalb Jahren ein Streit entbrannt. Die Stadt Straßburg hatte eine Moschee einer umstrittenen islamischen Gemeinschaft mitfinanziert. Solche Zuschüsse gibt es in Frankreich normalerweise nicht, weil Religion und Staat strikt getrennt sind. Im Elsass sind aber Ausnahmen möglich. Gemeinderat legt Obergrenze für Zuschüsse fest Um einen solchen Eklat wie 2021 zu vermeiden, hat der Gemeinderat in Straßburg beschlossen, dass Zuschüsse religiöser Bauten zehn Prozent der Gesamtkosten - und insgesamt eine Million Euro - nicht überschreiten dürfen. Die Straßburger Bürgermeisterin Jeanne Barseghian sagte, dass der Streit von der französischen Regierung in Paris ausgegangen sei. "Das hat gezeigt, dass die Frage nach der Subventionierung religiöser Bauten politisch instrumentalisiert werden kann." Wer einen Zuschuss beantragt, muss sich nun schriftlich zu den Grundwerten des französischen Staates bekennen. Zustimmung kommt von muslimischen Gemeinden: "Wir haben keinerlei Bedenken, dass die Präfektur ihre Arbeit gut macht, solange die Regeln klar und für alle Religionen die gleichen sind", sagt Messaoud Boumaza vom Institut "Al Andalous". Tradition nur im Elsass und Département Moselle Auch die katholische Kirche begrüßt die neuen Regelungen. Auf diese Weise hält Straßburg an der Tradition fest, religiöse Einrichtungen finanziell zu unterstützen. Diese Vorgehensweise gibt es nur im Elsass und im Département Moselle. Alle Beiträge der Sendung "Dreiland Aktuell" vom 1. Oktober 2022 im SWR Fernsehen: