Landesgartenschau in Neuenburg am Rhein geht zu Ende

Knapp ein halbes Jahr hatte die Landesgartenschau in Neuenburg am Rhein geöffnet. Am Montag werden sich die Türen ein letztes Mal für Besuchende öffnen. Zeit für ein Fazit.

Im Jahr 1980 hat es die erste Landesgartenschau von Baden-Württemberg gegeben. Noch nie hat aber eine so kleine Gemeinde wie Neuenburg am Rhein (Breisgau-Hochschwarzwald) die Landesgartenschau (LGS) in Baden-Württemberg ausgerichtet. Zwölf Jahre lang bereitete sich die Stadt mit ihren knapp über 12.000 Einwohnerinnen und Einwohnern darauf vor. Am 22. April hatte die Schau begonnen. Am kommenden Montagabend endet sie.

Der Fernsehbeitrag über den Rückblick auf die LGS in Neuenburg am Rhein:

LGS-Fazit der Besucherinnen und Besucher

"Gerade für die Kinder war viel geboten. Wir hatten eine Dauerkarte und waren öfter hier."

Gut an der LGS in Neuenburg am Rhein fanden die Besucherinnen und Besucher die Attraktionen und das abwechslungsreiche Programm. "War sehr toll, kann man nur empfehlen - und jetzt ist (sie) leider zu Ende", sagt Niko Weltle. Sarah Koch fand die vielen Blumenbeete immer sehr schön.

Trotz Regen und herbstlichen Temperaturen sind am letzten Wochenende der LGS nochmal einige Besucherinnen und Besucher gekommen. SWR Charlotte Schönberger

Von dem Spielplatz war Vanessa Ziebold aber etwas enttäuscht: "Im Sommer gab es keine Schattenplätze - das hätte man besser machen können." Neuenburgerin Adelheid Berchtold fand die Eintrittspreise zu teuer. Eine Tageskarte kostete 19 Euro, eine Dauerkarte 130 Euro.

Umfrage unter den Besucherinnen und Besuchern der LGS:

LGS-Fazit der Geschäftsleitung

"Wir sind sehr zufrieden und glücklich, aber auch ein bisschen erschöpft."

Die LGS-Leitung hat mit 750.000 Besucherinnen und Besuchern gerechnet - das Ziel habe man nicht erreicht, sagt Andrea Leisinger, Geschäftsführerin der LGS in Neuenburg am Rhein. Trotzdem seien die Verantwortlichen sehr zufrieden, denn es wurden dafür zwei andere Ziele erreicht: Die Stadt Neuenburg fand wieder eine direkte Anbindung zum Rhein. Bedeutet: Die Menschen können jetzt barrierefrei von der Innenstadt ans Flussufer kommen. Zudem habe die LGS die Menschen in der Grenzregion wieder näher zusammengebracht - und auch die Nachbarschaft mit Frankreich und der Schweiz gestärkt. Schließlich waren einige der über 100 Veranstaltungen auch grenzüberschreitend angelegt.

Geschäftsführerin Andrea Leisingers Fazit zur LGS:

Was von der Landesgartenschau bleibt

Über 15 Millionen Euro hat es gekostet, die Anlage der LGS herzurichten. Bereits bei den Planungen habe man an eine langfristige Nutzung der 40 Hektar großen Anlage gedacht, sagt Andrea Leisinger. Beispielsweise wurden wilde Wiesen und Streuobstflächen angelegt, die nicht wöchentlich gemäht werden müssen, wie es bei einem englischen Garten der Fall wäre.

Einiges wird nach der LGS zurückgebaut, doch sie dürfen bleiben. SWR Charlotte Schönberger

"Man plant so eine Anlage nicht nur für einen Sommer."

Zurück bleiben soll eine dauerhafte Parkanlage. Auch die Rheinanlage mit direktem Zugang zum Wasser bleibt bestehen. "Das ist eine Bereicherung für die Gemeinde", sagt Besucher Niko Weltle. Einiges werde aber auch wieder zurückgebaut, wie beispielsweise extra angelegte Wege, WC-Anlagen und die Zelte von ausstellenden Betrieben aus der Region, sagt Leisinger.

Die Landesgartenschau in Bildern: