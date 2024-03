Wild Wings: Fan-Euphorie vor erstem Playoff-Heimspiel

29 Jahre mussten sie warten: Heute Abend ist es endlich soweit! Ein Heimspiel der Schwenninger Wild Wings im Playoff-Viertelfinale der Deutschen Eishockeyliga (DEL).

Es ist Dienstag, 19. März 2024. Ein Tag, auf den alle Fans der Schwenninger Wild Wings lange gewartet haben. 1995 spielten die "Jungs vom Neckar" zum letzten Mal in einem Playoff-Viertelfinale. In diesem Jahr steht man endlich wieder unter den acht Top-Teams in der Deutschen Eishockeyliga (DEL).

Heimspiele innerhalb weniger Minuten ausverkauft

Wie groß die Sehnsucht nach Playoff-Hockey in Schwenningen ist, war auch beim Ticketverkauf für die ersten beiden Heimspiele zu spüren. Innerhalb von wenigen Minuten waren beide Spiele in der 5.300 Zuschauer fassenden Arena restlos ausverkauft, einzelne Rückläufer vom Kontingent des Auswärtsteams waren gleich schnell vergriffen. Alles ist angerichtet, für einen stimmungsvollen Abend in der Helios Arena.

Schwenninger Helios Arena als Festung

Der Start in das Playoff-Viertelfinale gegen die Straubing Tigers lief am Samstag aus Schwenninger Sicht eher ernüchternd. Mit zu vielen individuellen Fehlern und einem deutlichen 2:5 musste man die Heimreise aus Straubing antreten. Überraschend war die Niederlage in Niederbayern nicht wirklich: Inklusive des ersten Playoffspiels gab es das Duell zwischen Wild Wings und Tigers schon fünf Mal in dieser Saison: Immer konnte jeweils das Heimteam siegreich vom Eis gehen.

Die Schwenninger Fans sind zuversichtlich, dass diese Serie heute nicht durchbrochen wird. Wie wichtig die Fans für die Wild Wings sind zeigt ein Blick auf die Heimtabelle der Hauptrunde. Kein Team holte mehr Punkte zu Hause, als die Wild Wings in ihrer Helios Arena.