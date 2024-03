Am Samstag beginnt das Playoff-Viertelfinale für die Schwenninger Wild Wings in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Gegner in der Best-of-Seven-Serie sind die Straubing Tigers.

"Auf gehts, Jungs vom Neckar" hallt es während der Powerplays der Wild Wings durch die heimische Helios Arena - und das auch endlich wieder in den Playoffs. Knapp dreißig Jahre nach dem letzten Playoff-Viertelfinale stehen die Schwenninger wieder unter den besten acht Teams der Deutschen Eishockey Liga. Die Vorfreude im Verein und bei den Fans ist entsprechend riesig.

Erstes Playoff Viertelfinale seit fast 30 Jahren

Lange musste man in Schwenningen auf die großen Erfolge warten. 1994/1995 spielten die Wild Wings zum letzten Mal ein Playoff Viertelfinale in der DEL. Dazwischen liegen zehn Jahre zweite Liga (2003-2013) und eine Qualifikation für die Pre-Playoffs in der Saison 2017/18. Dank einer starken Hauptrunde mit dem sechsten Platz nach 52 Spieltagen sind die Wild Wings direkt für das Viertelfinale qualifiziert. Diesen Erfolg haben die Schwenninger auch Steve Walker zu verdanken. Der 51-jährige Kanadier hatte die Wild Wings im Februar 2023 als Cheftrainer übernommen und direkt in die Playoffs geführt. In dieser Woche wurde er bei der DEL Award Show als Trainer des Jahres ausgezeichnet.

DEL Playoff Viertelfinale: Straubing Tigers vs Schwenninger Wild Wings Spiel 1: Tigers - Wild Wings - 16.03 - 16:00 Uhr Spiel 2: Wild Wings - Tigers - 19.03 - 19:00 Uhr Spiel 3: Tigers - Wild Wings - 22.03 - 19:30 Uhr Spiel 4: Wild Wings - Tigers - 24.03 - 19:00 Uhr Spiel 5: Tigers - Wild Wings - 26.03 - * Spiel 6: Wild Wings - Tigers - 28.03 - * Spiel 7: Tigers - Wild Wings - 30.03 - * Best-of-Seven-Serie. Vier Siege für den Einzug ins Halbfinale. Das Heimrecht wechselt nach jedem Spiel. Heimrecht in Spiel 1 haben die Straubing Tigers. *Die Spiele 5-7 werden, bei Bedarf, zu einem späteren Zeitpunkt genau terminiert.

Wild Wings vs Tigers: Heimteams ohne Makel

Vier Duelle gab es zwischen den beiden Teams in der diesjährigen Hauptrunde. Immer ging das Heimteam siegreich vom Eis. Steve Walker erwartet deshalb enge Spiele, die auch mit wenigen Toren entschieden werden. Gerade auswärts müsse man sich steigern und eigene Strafen verhindern, so der Chefcoach der Wild Wings. Ein Blick auf die Statistik der Hauptrunde verrät, wieso: Schwenningen kassiert im Schnitt fast zwei Strafminuten mehr pro Spiel. Dazu kommt, dass Gegner Straubing das zweitbeste Powerplay und beste Unterzahlspiel der Liga hat. Das Power Play der Schwenninger ist dagegen fast am Ende der Ligatabelle.

Fans fiebern den Spielen entgegen

Für die Fans der Wild Wings sind die Playoff-Spiele etwas ganz besonderes - lange genug hat man darauf gewartet. Innerhalb weniger Minuten waren die Tickets für die ersten beiden Heimspiele ausverkauft. Fünf Busse machen sich am Samstag früh auf den Weg nach Bayern, bis zu 550 Schwenninger Fans werden in Straubing erwartet. Wie wichtig die Schwenninger Fans sind, zeigt die Heimtabelle der Hauptrunde: Niemand holte im eigenen Stadion mehr Punkte als die Wild Wings.

Fans der Schwenninger Wild Wings IMAGO dieBildmanufaktur

DEL Playoffs bis Ende April

Bis Ende April kämpfen acht Teams um die DEL Meisterschaft in der Saison 2023/2024. Los geht's mit dem Viertelfinale am Samstag, die Partien der Halbfinal-Serie starten am 1. April. Die Finalrunde beginnt am 17. April, Titelverteidiger ist der EHC Red Bull München