Adler-Legende Dennis Endras beendet seine Karriere

Zehn Jahre trug Dennis Endras das Trikot der Adler Mannheim und wurde 2015 & 2019 Deutscher Meister. Der frühere Nationaltorwart absolvierte in seiner DEL-Karriere mehr als 600 Spiele.

Nach 19 Spielzeiten im deutschen Eishockey-Oberhaus, darunter zehn in Mannheim, und mehr als 600 Einsätzen in der Deutschen Eishockey-Liga beendet Dennis Endras seine Karriere. Der 38-Jährige bleibt dem Eishockey jedoch erhalten, als Torwarttraier bei den Augsburger Panthern.

Endras wurde Deutscher Meister 2015 & 2019 und gewann 2018 die olympische Silbermedaille

2004 feierte Endras, der in Sonthofen das Eishockeyspielen erlernt hat, sein DEL-Debüt für die Augsburger. In der Spielzeit 2011/12 versuchte sich der charismatische und sympathische Linksfänger ein Jahr im Ausland (Houston Aeros, Helsingfors IFK), schloss sich im Anschluss den Adlern an und wurde prompt zum Torhüter des Jahres in der Deutschen Eishockey-Liga gewählt. Mit Mannheim schaffte Endras zudem siebenmal den Sprung in die Playoffs und holte 2015 und 2019 die Deutsche Meisterschaft.

Wichtiger Rückhalt auch in der Nationalmannschaft

In der Nationalmannschaft war Endras über Jahre ebenfalls ein wichtiger Rückhalt. Bei der Heim-WM 2010 führte er das DEB-Team sensationell ins Halbfinale und wurde als bester Spieler ausgezeichnet. 2018 gehörte er als Ersatztorwart zum Aufgebot beim sensationellen Gewinn von Olympia-Silber in Pyeongchang.

Dennis Endras mit 23.129 Spielminuten für die Adler Mannheim

Mit 393 Einsätzen stand der Bayern-Fan so oft im Adler-Kasten wie kein anderer vor ihm. 23.129 Spielminuten sammelte Endras zwischen den Pfosten, feierte 244 Siege im Mannheimer Trikot und sicherte sich mit 38 Shutouts auch in dieser Kategorie einen Adler-Rekord. Anschließend kehrte Endras 2022 wieder nach Augsburg zurück.

Adler-Chef Daniel Hopp: "Herausragender Torhüter"

"Mit Dennis tritt ein herausragender Torhüter von der großen Bühne ab, der die Liga in den vergangenen zwei Jahrzehnten auf dem Eis und als Persönlichkeit mitgeprägt hat. In Deutschland hat Dennis so ziemlich alles erreicht, was es zu erreichen gibt. Er war nicht nur ein überragender Torhüter, der alles für unseren Club gegeben hat, sondern auch ein wunderbarer Mensch, ein Musterprofi, ein Vorbild. Ich verneige mich vor einer außergewöhnlichen Karriere und wünsche ihm und seiner Familie alles erdenklich Gute für die Zukunft", so Clubchef Daniel Hopp.

Eishockeyprofi war Endras größter Traum

"Es war immer mein größter Traum, Eishockey-Profi zu werden. Ich hatte das Glück, diesen Traum mit all seinen Momenten zu erleben. Für jede Erfahrung bin ich unendlich dankbar. Ich danke all meinen Teamkollegen, Trainern, Betreuern, Busfahrern und Eismeistern, die meine Reise mitgestaltet haben. Danke, AEV, für die mutige Entscheidung, einem jungen deutschen Goalie die Chance zu geben. Danke, Mannheim, das eine so lange Zeit an mich geglaubt und all die Jahre an mir festgehalten hat", schrieb Endras in der Pressemitteilung zu seinem Karriereende.