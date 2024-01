Am Freitag wird Wolfgang Schäuble die letzte Ehre erwiesen: Nach einem Trauergottesdienst in der Offenburger Stadtkirche wird es einen Trauerzug zum Waldbachfriedhof geben.

Offenburg trägt am Freitag Trauer für den "Architekten der Deutschen Einheit": Mit einer öffentlich übertragenen Trauerfeier und einem Trauerzug nimmt die Stadt Abschied von CDU-Politiker Wolfgang Schäuble. CDU-Chef Friedrich Merz wird auch anwesend sein.

SWR überträgt Trauerfeier - CDU-Chef Merz unter den Trauerrednern

In der Evangelischen Stadtkirche in Offenburg wird um 11 Uhr der Trauergottesdienst für Wolfgang Schäuble abgehalten. Die Bischöfin der Evangelischen Landeskirche in Baden, Heike Springhart, wird die Trauerfeier leiten. Diese soll etwa eineinhalb Stunden dauern. Einer der Trauerredner wird der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz sein. Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), CDU-Landeschef Manuel Hagel, Offenburgs Oberbürgermeister Marco Steffens (CDU) und Christine Strobl, Tochter von Wolfgang Schäuble, wollen Nachrufe halten. Der Stadt zufolge werden Bundespolizisten um den aufgebahrten Sarg stehen. Die Evangelische Stadtkirche ist Schäubles Heimatgemeinde.

Live: SWR überträgt Trauerfeier für Wolfgang Schäuble Der SWR überträgt die Trauerfeier für Wolfgang Schäuble in Offenburg am Freitag, 5. Januar, ab 10:50 live im TV und hier im Web, in der App und bei Facebook.

Rund 500 Menschen finden Platz in der Evangelischen Stadtkirche in Offenburg. SWR Ulf Seefeldt

Militärische Ehren und Trauerzug zum Waldbachfriedhof

Nach der Trauerfeier soll es vor der Kirche ein "Großes militärisches Ehrengeleit" für den Bundespolitiker geben. In einem öffentlichen Trauerzug wird Schäuble dann zum gut einen Kilometer entfernten Waldbachfriedhof gebracht, wo der Ehrenbürger der Stadt Offenburg im Beisein von Familie und Ehrengästen beigesetzt wird.

Trauerstaatsakt am 22. Januar in Berlin

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zum Gedenken an den früheren Bundesminister, Parlamentspräsidenten und dienstältesten Bundestagsabgeordneten einen Staatsakt angeordnet, der vom Bundestag ausgerichtet wird. Der Trauerstaatsakt findet am 22. Januar in Berlin statt. Das gab der Bundestag am Mittwoch bekannt.

Schäuble war am zweiten Weihnachtsfeiertag im Alter von 81 Jahren im Kreis seiner Familie in seiner Heimatstadt Offenburg gestorben.