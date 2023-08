Hagelschäden an Reben im Markgräfler Land

Die Unwetter mit Hagel haben in den letzten Tagen teils schwere Schäden auf Rebflächen in Südbaden angerichtet. Die Winzer im Markgräflerland beklagen teilweise große Verwüstungen.

Betroffen ist vor allem die Region rund um Ballrechten-Dottingen im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald. In dem Weinort könnte es nach erster Einschätzung Ernteausfälle von 35 bis 70 Prozent geben, so Weingut-Inhaber Philipp Kiefer. Die Triebe, die durch den Hagel angeschlagen sind, würden langsam absterben, so der Winzer.

Andere Orte weniger betroffen

Andere Gemeinden im Markgräflerland sind nach Aussagen der dort ansässigen Winzer weniger betroffen. Am Batzenberg in Ehrenkirchen seien hingegen nur wenige Weinstöcke beschädigt und die Gefahr der Traubenfäulnis durch Hagel halte sich in Grenzen, so Weingut-Inhaber Christoph Kunz aus dem Ehrenkirchener Ortsteil Offnadingen.