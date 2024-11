Höllental wieder frei, aber viele Blechschäden und liegengebliebene Lkw

per Mail teilen

Reifen drehen durch, Lastwagen bleiben stecken, Autofahrer harren stundenlang im Schneegestöber aus: Die starken Schneefälle haben in Südbaden zu Dutzenden Unfällen und langen Staus geführt. Nicht nur in der vergangenen Nacht, auch heute Morgen hat es schon gekracht.

150 Notrufe gingen bei der Polizei Freiburg in der vergangenen Nacht ein. Glatte Straßen und Schneefall führten vielerorts in Südbaden zu Unfällen und steckengebliebenen Fahrzeugen. Es gab viele Sachschäden, aber keine schwerverletzten Menschen. Das teilte die Polizei Freiburg mit. Auch im Berufsverkehr am Freitagmorgen hat es mehrmals gekracht. Mittlerweile hat sich die Lage wieder beruhigt.

Nach den massiven Verkehrsbeeinträchtigungen gibt Michael Schorr vom Polizeipräsidium Freiburg inzwischen Entwarnung:

Über 150 Fahrzeuge auf A98 steckengeblieben

In der Nacht besonders vom Verkehrschaos betroffen war der Landkreis Lörrach. Auf der A98 blieben insgesamt über 150 Fahrzeuge stecken. Das Technische Hilfswerk und das Deutsche Rote Kreuz mussten die Autofahrer versorgen. Auch auf der Bundesstraße B518 bei Schopfheim/Eichen (Kreis Lörrach) herrschte wegen steckengebliebener Lkw zeitweise Stillstand. Die Räumdienste kamen sogar nicht mehr durch und blieben selbst liegen. Die Feuerwehr habe teilweise Fahrzeuge der Autobahnmeisterei befreien müssen.

Die Straßen in Freiburg sind vereist, die Verkehrslage ist am frühe Freitagmorgen noch ruhig. In der Nacht gab es allerdings viele Notrufe und Unfälle im Schwarzwald. SWR

Höllental stundenlang gesperrt

Im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald kam es ebenfalls zu massiven Einschränkungen. Nachdem mehrere Lkw wegen Glätte stehen bleiben mussten, war die B31 im Höllental am Abend drei Stunden lang gesperrt. Auch im Schwarzwald-Baar-Kreis und im Landkreis Rottweil gab es mehrere Dutzend Unfälle mit leichten Verletzungen.

Schon seit Donnerstagmittag sei der komplette Räumdienst in Einsatz, berichtet ein Polizeisprecher. Trotzdem sind viele Fahrbahnen mit Schnee bedeckt. SWR Ina Held

Schneekettenpflicht für Lkw am Feldberg

Vor allem in den Höhen liegt viel Schnee, auch auf den Straßen. Im Bereich Feldberg gilt für Lkw eine Schneekettenpflicht. Auch auf dem Schauinsland, in Schluchsee und in Todtnau sei Vorsicht geboten, sagt die Polizei.

SWR-Reporterin Ina Held berichtete am Donnerstagabend live aus Feldberg-Bärental:

Schneepflüge seit dem Nachmittag ununterbrochen unterwegs

Schon seit Donnerstagmittag sei der komplette Räumdienst im Einsatz, berichtet ein Polizeisprecher. Es werde ununterbrochen geräumt. Trotzdem seien viele Fahrbahnen mit Schnee bedeckt, so der Sprecher. Priorisiert befreien die Pflüge größere Straßen wie Bundesstraßen oder Autobahnen von Schnee. Besonders nachts empfiehlt die Polizei deshalb nur große Straßen zu nutzen. Kleinere Straßen und Feldwege seien oft nicht geräumt. Wer noch mit Sommerreifen fahre, solle sein Auto stehen lassen, empfiehlt die Polizei.

Schneebedeckte Straßen auch im Kaiserstuhl

In tieferen Lagen blieb der Schnee ebenfalls auf den Straßen liegen. So kam es am Donnerstagabend im Kaiserstuhl unter anderem am Vogelsangpass zwischen Bötzingen und Vogtsburg (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) zu Stau. Die Straße sei nicht geräumt worden, berichten Verkehrsteilnehmer. Es liege rund fünf Zentimeter rutschiger Schneematsch. Autos mit Sommerreifen kamen nicht mehr hoch und mussten umkehren.