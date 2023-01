Oscar-Preisträger kritisiert Schließung des Friedrichsbau-Kinos in Freiburg

Pepe Danquart drehte von 1968 bis 1974 seine ersten Super-8-Filme. 1977 war er Initiator und Gründungsmitglied der Medienwerkstatt Freiburg (MWF). 2008 wird Pepe Danquart als Professor für Film an die Hochschule für Bildende Künste in Hamburg berufen, wo er im Studienschwerpunkt Film filmtheoretisch, filmgeschichtlich und praxisbezogen lehrt. Momentan plant Danquart einen Dokumentarfilm in 3-D (AT: YouTalent) und bereitet die Verfilmung von Jörg Fausers Kultroman “Rohstoff” vor.

Pressestelle Neue Visionen Filmverleih