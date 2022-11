Ermittlungen wegen abgestürzten Fassadenteils - Kletterer verantwortlich?

Ein Gutachten hat ergeben, dass es kein Unfall war, als ein Teil aus Sandstein Ende Oktober vom Freiburger Friedrichsbau krachte. Die Polizei ermittelt - und hat eine Theorie.

Nachdem Ende Oktober ein Teil der Fassade vom Friedrichsbau in der Freiburger Innenstadt auf die Straße gefallen war, ermittelt die Polizei jetzt wegen Sachbeschädigung. Nach Angaben einer Polizeisprecherin könnte ein Fassadenkletterer für den Schaden verantwortlich sein.

Bislang sei das nur eine Vermutung, sagte die Sprecherin. Um die Ursache sicher feststellen zu können, sei die Polizei auf Zeugen angewiesen. Wind oder Sturm kommen ihren Angaben zufolge nicht als Ursache infrage. Einzelne Fälle von Menschen, die für den Nervenkitzel oder aus anderen Gründen Fassaden von höheren Gebäuden hinaufklettern, gibt es demnach in Freiburg immer wieder.

Sandstein zerbrach auf der Straße

Das herabgestürzte Fassadenteil war der Polizei in der Nacht auf den 29. Oktober gemeldet worden - ein Samstag. Das Teil aus Sandstein war auf den Gehweg gekracht, ein Stück rollte auf die Straße. Verletzt wurde niemand. Nach dem Vorfall hatte sich ein Steinmetz die Stelle an dem historischen Gebäude an der Kaiser-Joseph-Straße in der Freiburger Innenstadt angeschaut. Dort ist heute ein Kino untergebracht.

Die zerschellte Stele aus Sandstein liegt am Samstagmorgen noch vor dem Gebäude in der Kaiser-Joseph-Straße in Freiburg. SWR Dinah Steinbrink

Ein Restaurator soll eine Kopie erstellen

Der Experte habe festgestellt, dass der Sandstein nicht von allein herabgestürzt sei, erklärte Peter Mölbert von der Stiftungsverwaltung Freiburg, der das Gebäude gehört. Die genaue Ursache sei jedoch nur schwer feststellbar. "Der Stein ist in viele Einzelteile zerfallen", sagte Mölbert.

Das sei auch der Grund, warum die Stele kaum zu retten ist. Ein Restaurator wird voraussichtlich eine Kopie von dem Fassadenteil anfertigen.