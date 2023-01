Nach mehr als 111 Jahren: Freiburger Friedrichsbau-Kino schließt

per Mail teilen

Die "Friedrichsbau Lichtspiele" in der Freiburger Innenstadt schließen zum 31. März. Damit geht eine mehr als 111-jährige Tradition zu Ende.

Von Ende März an bleiben die Vorhänge der Friedrichsbau Lichtspiele für immer geschlossen: Das Freiburger Traditionskino in der Kaiser-Joseph-Straße macht dicht. Damit endet in der Stadt ein Stück Kinogeschichte, die parallel zur Filmgeschichte bestand. Nach über 111 Jahren ist Schluss. Buster Keaton oder Marlene Dietrich, Sissi, Winnetou und Bud Spencer - aber auch Star Wars, Titanic oder Avatar flimmerten hier über die Leinwand. Viele Freiburger bedauern das Aus ihrer Institution.

Langfristiger Mietvertrag fehlt

Der Kinobetrieb werde voraussichtlich bis Mitte Februar aufrechterhalten, dann beginne die Räumung bis zum Vertragsende am 31. März, teilten die Betreiber des Kinos, Ludwig Ammann und Michael Isele, mit. Sinkende Besucherzahlen, Corona, steigende Energiepreise seien Schuld. Außerdem fehle ein langfristiger Mietvertrag. Ohne diese Perspektive seien dringend nötige Investitionen nicht möglich.

"Seit 2019 war uns kein Vertrag mit zukunftsfähiger Laufzeit vergönnt."

Kinobetrieb nicht mehr wirtschaftlich

Eine bloße Auslaufzeit von wenigen Jahren sei weder das, was die Betreiber anstrebten, noch wirtschaftlich vertretbar, heißt es weiter. Rentable Zuschauerzahlen auf Vor-Corona-Niveau und erträgliche Energiekosten auf Vorkriegsniveau seien frühestens 2024/25 zu erwarten. Seit 2017 aufgeschobene Investionen von nunmehr einer knappen Million ergäben nur Sinn mit Blick auf einen langfristig erwünschten und zugesicherten Fortbestand des Kinos.

"Möge der Friedrichsbau, dem wir unvergessliche Kinoerlebnisse verdanken, im Kinohimmel selig werden!"