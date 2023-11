Feuer in Teninger Grundschule

In der Nacht auf Sonntag hat es in der Johann-Peter-Hebel Grundschule in Teningen gebrannt. Müllcontainer hatten Feuer gefangen, die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache hat sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Feuer an den Müllcontainern in unmittelbarer Nähe der Johann-Peter-Hebel Grundschule in Teningen (Kreis Emmendingen) entwickelt. Das Feuer sei von den Mülltonnen auf die Fassade übergegangen und habe dann einige Innenräume der Schule in Brand gesetzt. So meldete die Polizei am Sonntag.

Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden

Das Feuer habe erheblichen Schaden an der Fassade und einigen Innenräumen angerichtet, konnte aber schnell von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden. Nach ersten Schätzungen der Polizei liegt der Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich.

Polizei hält Brandstiftung für wahrscheinlich

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen scheint eine Brandstiftung laut Polizei als wahrscheinlich. Die Polizei Emmendingen sucht Zeugen zum Vorfall.