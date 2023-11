In einer Seniorenwohnanlage in Offenburg hat es am Montagabend gebrannt. Zwei Bewohner mussten von der Feuerwehr mit einer Drehleiter gerettet werden.

In Offenburg hat es in einer Seniorenanlage gebrannt. Gegen 20:15 Uhr am Montagabend gingen bei der Integrierten Leitstelle Ortenau mehrere Notrufe ein. Im zweiten Obergeschoss einer Seniorenwohnanlage war in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Vermutlich wegen eines technischen Defekts an einem Fernseher, so die Polizei. Feuer drohte sich im Seniorenheim auszubreiten Ein Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr hatte gerade zufällig an einem Hochhaus in der Nähe des Seniorenwohnheims geübt. Dadurch konnte die Feuerwehr schnell reagieren. Es bestand die Gefahr, dass sich das Feuer auf weitere Etagen ausbreitet. Zwei Personen versuchten laut Polizei in das darüberliegende Stockwerk zu fliehen. Der Rauch habe ihnen aber den Weg abgeschnitten. Die Feuerwehr habe die beiden mit einer Drehleiter gerettet. Bei dem Brand wurde nach Angaben der Rettungskräfte niemand verletzt. Großaufgebot der Feuerwehr beteiligt Aufgrund des Rauchs sind derzeit fünf Wohnungen unbewohnbar. Die Bewohner sind laut Polizei über den Betreiber der Seniorenanlage und die Stadt Offenburg noch am Brandabend anderweitig untergekommen. Bis Mitternacht waren die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei an der Seniorenwohnanlage im Einsatz. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort: 17 Fahrzeuge und knapp 70 Einsatzkräfte waren tätig. Die genaue Brandursache wird aktuell noch ermittelt. Der Sachschaden liegt laut Behörden nach derzeitigen Schätzungen im sechsstelligen Bereich.