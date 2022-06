LGS Neuenburg: Auf einer Mission für die Artenvielfalt

per Mail teilen

Eine Landesgartenschau will ja eigentlich ein Paradies für alle Lebewesen sein. Darin sieht Biologin Juliane Prinz ihre Mission.

Diese Woche sind wir auf der Landesgartenschau in Neuenburg (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) unterwegs. Wir haben bereits einen Kanu-Guide und einen Baumpfleger vorgestellt. Diesmal stellt sich die Frage: Wie ist es denn eigentlich um die Bienchen und Blümchen bestellt, also alles was summt und brummt und blüht?

"Hochkultiviert gezüchtete Pflanzen sind häufig für Insekten nutzbar, solange sie Pollen haben. Sind die Staubgefäße aber umgewandelt in Blütenblätter, in gefüllte Blüten, ist das zwar sehr ansprechend für uns Menschen - sie sind besonders farbig, mit großen Blüten - aber für Insekten bieten sie keine Nahrung mehr", sagt Juliane Prinz. Deswegen hat die Neuenburger Biologin eine Mission: Sie will, dass auch ganz andere Gäste auf die Landesgartenschau in ihre Stadt kommen.

Eine menschen- und tierfreundliche Landesgartenschau mitgestalten zu können - dafür hat sich die Neuenburgerin eingesetzt. Für eine etwas andere Gartenschau, die statt Beeten-Meere mit hochzüchteten Rosen und Tulpen, Blumen und Pflanzen mit Pollen bietet, statt makellosem Golfrasen, ungemähte Wiesen. Wohl wissend um die Meinungen und vor allem Erwartungshaltungen von Machern und Besuchern.

"Ich denke schon, dass viele mit einem Fragezeichen rausgehen. Ganz bestimmt wird das manche Besucher auch irritieren."

Doch das sei verkraftbar, findet Juliane Prinz, zumal Begriffe wie Natur- und Tierschutz und Artenvielfalt in aller Munde sind. Statt nur darüber zu reden, müsse der Mensch die Schönheit der ursprünglichen Natur einfach wiederentdecken. Am besten in dem er sie - im wahrsten Sinne des Worts - erlebt und begreift.

Die Schönheit und Ursprünglichkeit der Natur wiederentdecken und (be)greifen zu lernen, gehört zur Mission der Neuenburger Biologin Juliane Prinz. SWR

Das "Gelbe Klassenzimmer" nimmt Kindern Berührungsängste

"Mir geht das Herz bei jedem Tier auf, das ich sehe, es gibt so viele verschiedene. Das kleinste Insekt sieht so interessant aus, wenn man es aus der Nähe betrachtet", schwärmt die Biologin und genau das soll auch die nächste Generation hier lernen - im Gelben Klassenzimmer. Der Unterricht einer Neuenburger Schule findet deswegen zwischen Bienenstöcken statt. Für die zwölfjährige Lina ist das gewöhnungsbedürftig. Lina besucht die 6. Klasse im Kreisgymnasium Neuenburg und ist "aufgeregt, nicht ängstlich. Aber ich habe eben irgendwie Respekt vor den Bienen. Ich weiß, wie sie stechen können."

Der Imkerverein Müllheim vermittelt in seinem "Gelben Klassenzimmer" neues Wissen und frischt Altbekanntes auf. SWR

Matthias Runge ist Mitglied im Imkerverein Müllheim e.V. und betreut die Kinder an der Bienen-Station. Vor allem beruhigt es sie erst einmal und erklärt den Schülerinnen und Schülern, wie friedfertig Bienen eigentlich sind. Er versucht ihnen die Angst zu nehmen, wenn sie etwa im Schwimmbad oder beim Eis-Essen Bienen begegnen. Runge animiert dazu, nicht gleich wild um sich zu schlagen und zeigt, wie entspannt man Bienen begegnen kann.

"Für uns Imker ist es wichtig in die Bevölkerung zu tragen, wie vernünftig man mit Bienen umgehen sollte. Mit welcher Ruhe man dann den Tieren begegnen kann, ohne dass etwas passiert."

Bienen müssen bei niemandem Stress verursachen - den friedfertigen Tieren kann man mit größter Ruhe begegnen. SWR

Mission erfüllt: LGS Neuenburg - Lebenswelt für Artenvielfalt

Doch nicht nur Insekten fühlen sich auf dem Gelände der Landesgartenschau in Neuenburg wohl. Seit Wochen beobachtet Juliane Prinz ein Star-Pärchen, das in einem toten Baum genistet hat. Und jetzt ist der Nachwuchs da – der will gefüttert werden. Fasziniert beobachtet die Biologin die Vogel-Eltern: "Haben Sie das gesehen? Die beiden Eltern wechseln sich ab und sind nur noch dabei, Futter ranzuschaffen. Es wird nicht mehr lange dauern, dann werden die Jungen flügge sein. Das ist auch immer eine Freude."

So paradox es klingt: sogenanntes "Totholz" bietet Lebensraum und Nahrung für viele Arten - auf der LGS Neuenburg einem Starenpaar und seinem Nachwuchs. SWR

Genau für solche Momente habe sich die ganze Arbeit, ihr Kampf für eine tierfreundliche Landesgartenschau gelohnt, resümiert Juliane Prinz. Sie ist überzeugt, dass ihre Mission für die Artenvielfalt damit erfüllt ist: "Ich denke, wir haben etwas geschaffen, das noch viel vielfältiger für die Natur ist. Durch die Landesgartenschau hat die Lebensgemeinschaft von Tieren, Pflanzen - und Menschen - gewonnen. Ganz eindeutig!"