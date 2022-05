LGS Neuenburg: Mit dem Baumpfleger in schwindelnde Höhe

Ihn hält es nicht am Boden: Baumpfleger Florian Knak sorgt dafür, dass Landesgartenschau-Gästen keine Äste auf die Köpfe fallen.

Acht Uhr morgens auf der Landesgartenschau in Neuenburg am Rhein (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald): Baumpfleger Florian Knak steht vor der ersten Herausforderung des Tages. Er muss ein Seil über einen mehr als 15 Meter hohen Ast werfen, der stabil genug ist, ihn zu halten. Gar nicht so einfach: "Es wird jetzt mein dritter oder vierter Versuch sein, was noch im Rahmen ist. Es gibt Bäume, da sind wir eine Stunde am Werfen - 30 Versuche - das kann nervig werden. Deswegen hoffe ich, dass ich bald richtig treffe." Mit seinem Kollegen sichert der 25-Jährige die Bäume auf der Landesgartenschau in Neuenburg.

Bevor der Baumpfleger Florian Knak seine eigentliche Arbeit beginnen kann, muss unbedingt das Seil nach oben: "Ich habe keinen Schutz, falls mir ein Ast brechen sollte. Wenn man in einem 30-Meter-Baum steht, ist man froh über eine Rücksicherung - falls etwas passieren sollte." Erst wenn das Sicherungsseil richtig liegt, kann es losgehen.

Sicherheit geht vor: Der Baumpfleger-Kollege von Florian Knak prüft ganz genau, ob die Sicherungsseile richtig angelegt sind. SWR

Seit mittlerweile zwei Jahren erklimmt der gelernte Gärtner die Bäume rund um Neuenburg. Ein nicht immer einfacher Job auf die bis zu dreißig Meter hohen Tannen, Pappeln und sonstige Bäume zu klettern. "Ausgerechnet heute habe ich meine Handschuhe vergessen. Dabei klettern wir jetzt gleich auf eine Robinie", sagt Knak. Das ist natürlich doof, denn Robinien haben ziemlich große und kräftige, vor allem ziemlich spitze Dornen, die zu schmerzhaften Verletzungen führen können.

Die Baumpfleger der LGS Neuenburg am Rhein sind früh dran: Jetzt ist es noch ruhig und der Ausblick ein Genuss. SWR

Dann ist es geschafft. Florian Knak ist oben und glücklich: "Es ist noch ruhig am Morgen, man kann den Ausblick genießen. Ein bisschen was von der Atmosphäre geht natürlich weg, wenn unten der Betrieb losgeht."

Höhenangst kennt der Neuenburger Baumpfleger nicht

"Es ist für mich schon Normalität hier zu sein. Ich bin lieber im Baum als auf dem Boden."

Für Knak und seinen Kollegen ist Eile geboten: Ab 10 Uhr kommen die Gäste. Spätestens dann müssen beide Robinien gesichert sein. Das heißt: Tote und abgeknickte Äste sind bis dahin zu entfernen. Dabei müssen die beiden Baumpfleger die ganze Zeit fokussiert bleiben - kein Tritt, kein Griff darf daneben gehen. Dafür sei schon eine gewisse Grundfitness nötig, sagt Knak, "gerade am Ende des Tages kann es ziemlich anstrengend werden."

Gute Kondition ist gefragt von den Baumpflegern. Auch wenn die Zeit drängt, muss jeder Griff und jeder Tritt in der Baumkrone sitzen. SWR

Wenn es dann geschafft ist und in diesem Fall von den beiden Robinien keine Gefahr mehr ausgeht, ist man als Baumpfleger auch froh wieder aus dem Baum zu kommen, gibt Florian Knak zu: "Dann freut man sich schon, wenn man wieder richtig stehen kann." Trotzdem, kurze Zeit später denkt er: "Schade, dass ich schon wieder auf dem Boden bin."

Nach Feierabend wird der Baumpfleger am Boden aktiv

Zwei bis drei Mal die Woche zieht es Florian Knak auf die neue Skate-Anlage auf der Landesgartenschau. Für die hat der Neuenburger gekämpft, mit Stadt und Architekten gesprochen. Denn eigentlich war hier im Stadtpark am Wuhrloch keine neue Anlage geplant. Die alte Bahn sollte Blumenbeeten weichen. Das konnte Florian Knack verhindern: "Viele Kinder kommen vorbei und skaten und ich freue mich, dass diese Szene wieder etwas belebt wird. Ich kann hier einfach Energie rauslassen, die sich aufgestaut hat. Ich kann für mich sein, aber auch mit Kollegen hier einfach abhängen."

Relaxen und Chillen zum Feierabend: Auf der Skate-Anlage im Stadtpark am Wuhrloch genießt Florian Knak die Curbs, Bank-Hips und Minirams. SWR

Doch so ganz Abschalten von der Arbeit, die er liebt, kann er auch hier nicht. Tatsächlich gehen seine Blicke immer wieder nach oben in die Bäume, sagt er, auch wenn er mit den Skates unterwegs ist. Er könnte ja irgendetwas vergessen haben, oder übersehen - vielleicht.

Auch als Skater ist Florian Knak Baumpfleger aus Leib und Seele: "Seine Bäume" hat er immer im Blick. SWR

In dem Fall ist es aber ganz klar: Dann geht es eben wieder nach oben. Und auch klar ist: Ob bei der Arbeit oder beim Relaxen - einen Tag ohne Bewegung kann sich Florian Knak sowieso nicht vorstellen.