In den vergangenen Tagen hat es mancherorts im Südschwarzwald geschneit. So ist Skifahren und Rodeln teilweise noch möglich - trotz meteorologischem Frühlingsbeginn am Mittwoch.

Im Südschwarzwald sind seit Dienstag wieder einige Pisten präpariert und einige Lifte in Betrieb. So ist die Skisaison im Skigebiet Notschrei bei Todtnau (Landkreis Lörrach) wieder im vollen Gange. Bis kommenden Sonntag kann dort täglich gefahren werden. "Alles sieht topp aus", bestätigte ein Mitarbeiter der Skilifte Notschrei. Im Landkreis Lörrach hat ebenfalls der Stübenwasenlift in Todtnauberg geöffnet.

Zwei Lifte am Feldberg laufen wieder

Auch am Feldberg sind wieder Skifahrerinnen und Skifahrer unterwegs. So öffneten am Dienstag die Lifte am Feldberg Hof und Grafenmatt. Derzeit liegen hier vier bis zwölf Zentimeter Schnee.

Rodeln an verschiedenen Orten im Südschwarzwald möglich

An der Belchenbahn (Landkreis Lörrach) war die Schneehöhe zum Skifahren am Dienstag zunächst zu gering. Möglich ist dort jedoch stellenweise noch das Rodeln, wie Sascha Hotz von der Schwarzwald Tourismus GmbH mitteilte. Insgesamt ist das Rodeln an verschiedenen Stellen im Südschwarzwald möglich. Hänge am Feldberg und in Todtnauberg sind ebenfalls attraktiv für Rodlerinnen und Rodler.

Langlauf: Zu wenig Schnee und zu kalte Nächte für die Loipen

Langlauf ist im Südschwarzwald am Dienstag einzig auf der Trainingsloipe in Bernau im Schwarzwald (Landkreis Waldshut) noch möglich. Die anderen Loipen können nicht präpariert werden, da Schnee fehlt oder die Nächte zu frostig sind.

Sascha Hotz von der Schwarzwald Tourismus GmbH hofft dennoch, dass die Skisaison noch bis Ostern weitergehen wird. "Da stecken wir aber nicht drin", so Hotz. Ideal wäre weiterer Neuschnee, auch damit die Lifte nicht nur an den als schneesicher geltenden Skigebieten wie dem Notschrei weiterlaufen.

Ob es noch einmal so viel Neuschnee wie im Januar geben wird? picture alliance/ dpa / Silas Stein

Landkreis Lörrach: Chaotische Verkehrslage

Schnee und Eisglätte haben am Dienstagmorgen im Landkreis Lärrach aber auch für Chaos auf den Straßen gesorgt. So kam es auf der Autobahn 98 bei Lörrach zu mehreren Unfällen mit Verletzten. Bei Eimeldingen ereigneten sich innerhalb von wenigen Minuten gleich zwei Unfälle. Die Polizei sprach von einer "teils chaotischen Verkehrslage" und erheblichen Beeinträchtigungen.

Zwischen Hüfingen und Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) stürzten Eisplatten von einem Laster auf Autos - mindestens zwei Autos wurden beschädigt, verletzt wurde niemand.