per Mail teilen

Das milde Wetter hat den Schnee im Skigebiet am Feldberg weitgehend verschwinden lassen. Zum Ende der Fasnachtsferien laufen nur noch wenige Lifte.

Die Feldbergbahnen stellen ab sofort den Betrieb weiterer Skilifte ein, das hat das Unternehmen auf Instagram mitgeteilt. Unter anderem der große Sessellift am Seebuck-Gipfel, die Feldbergbahn, wird zunächst nicht mehr betrieben. Grund für die Einschränkungen ist das aktuell milde Wetter. Die geringe Menge Naturschnee der vergangenen Wochen sind durch die aktuellen Temperaturen vollständig geschmolzen. Von 15 Liften und Bahnen sind aktuell noch vier Anlagen in Betrieb. Elf Kilometer Pisten sind präpariert, verfügbar wären bei Schnee bis zu 34 Kilometer.

Feldbergbahnen auf Instagram

Diese Skilifte am Feldberg laufen noch

Ab diesem Donnerstag ist die Feldbergbahn außer Betrieb, die Verbindung zwischen Herzogenhornbahn und Grafenmatt ist geschlossen und der Grafenmattlift I wird verkürzt. Aktuell laufen noch vier Lifte: die Herzogenhornbahn, die Grafenmattlifte und der Resilift I. Zwischen den Bereichen Seebuck, Grafenmatt und Fehl werden zwischen 9:30 Uhr und 16:30 Uhr Shuttlebusse eingesetzt. Im Wintersportgebiet Belchenbahn läuft aktuell ein Lift, ebenso wie am Hofeck in Bernau.

Zwei Wintersportler fahren über die Piste Seebuck auf dem Feldberg. dpa Bildfunk Philipp von Ditfurth

Wetteraussichten lassen Liftbetreiber hoffen

Zuletzt hatte es auf dem Feldberg am 27. Januar geschneit. Am Wochenende könnte der Winter aber noch einmal zurückkommen. Auf dem Feldberg könnte am Sonntag und Montag bei Tageshöchsttemperaturen von -4°C bis 0°C Neuschnee fallen. Die Wintersaison auf dem Feldberg geht offiziell noch bis zum 11. April 2023.