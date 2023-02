Jugend trainiert für Olympia und Paralympics - Winterfinale in Schonach

In Schonach trifft sich in dieser Woche der beste deutsche Olympia- und Paralympics-Nachwuchs. Nach Corona feiert der Schulsportwettbewerb "Jugend trainiert" sein Comeback.

Die besten deutschen Nachwuchswintersportlerinnen und -sportler sind in dieser Woche im Schwarzwald am Start. Hauptaustragungsort des Winterfinales von "Jugend trainiert für Olympia und Paralympics" ist Schonach (Schwarzwald-Baar-Kreis). Insgesamt 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer messen sich in den Disziplinen Ski Alpin, Skispringen und Langlauf.

Erster Wettbewerb nach drei Jahren Coronapause

Drei Jahre lang konnte der Schulsportwettbewerb "Jugend trainiert" wegen Corona nicht stattfinden. Jetzt feiert er sein Comeback. 95 Schulteams treten noch bis Mittwoch in Schonach gegeneinander an. Dabei werden insgesamt acht Bundessiege in den Sportarten Skilanglauf, Skispringen, Ski Alpin und Para Ski nordisch ausgetragen. Seit zehn Jahren sind auch paralympische Sportlerinnen und Sportler im Langlauf dabei. "In der Wertung getrennt, aber im Ziel vereint" lautet das Motto, wenn die Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderung im Skilanglauf auf denselben Strecken unterwegs sind.

Schonach ist bereits zum 18. Mal Ausrichter des Wettbewerbs. Pünktlich zum Wettbewerbsbeginn kam auch der Schnee zurück nach Schonach. Anfang vergangener Woche war es noch frühlingshaft mild. Der erneute Schneefall am Wochenende sorgte dann aber am Anreisetag der Schulteams für eine weiße Schneelandschaft.

Wo was im Schwarzwald stattfindet

Im Langlaufstadion Wittenbach finden die Wettbewerbe im Langlauf statt. An der Adlersprungschanze im benachbarten Schönwald werden die Skisprungwettbewerbe ausgetragen. Die alpinen Wettbewerbe mussten wegen Schneemangels kurzfristig ans Seibelseckle im Ortenaukreis verlegt werden. Einen detaillierten Zeitplan der Wettbewerbe finden Sie hier.