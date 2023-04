In Schwenningen müssen seit Freitagmorgen Tausende Bürgerinnen und Bürger auf fließendes Wasser verzichten. Bei Bauarbeiten wurde eine Wasserleitung beschädigt.

Bei zahlreichen Haushalten in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist am Freitag das fließende Wasser ausgefallen. Grund war nach Angaben der Polizei ein Wasserrohrbruch im Ort. Zeugen berichteten von einer überfluteten Straße. Ein Großteil des Ortsteils Schwenningen mit mehreren Tausend Einwohnern sei betroffen, so die Pressesprecherin der Stadt, Madlen Falke, am Freitagabend.

Reparaturarbeiten dauern an

Vier Altenheime würden derzeit von der Feuerwehr mit großen Wasserkanistern versorgt. Die Stadtwerke seien optimistisch, das Rohr im Laufe der Nacht reparieren zu können. Bis das Wasser dann aber wieder aus den Leitungen fließe, könne es aber noch dauern, sagte Falke.

Am Freitagabend teilten die Stadtwerke Villingen-Schwenningen mit, dass die Schadensstelle an der Wasserleitung freigelegt sei; die Arbeiten dauern weiter an. Ein sechs Meter langes Rohrstück werde derzeit repariert.

Solange die betroffenen Bürgerinnen und Bürger kein Wasser haben, sind laut Stadtwerke in den städtischen Einrichtungen die sanitären Anlagen geöffnet. Rund um die Uhr offen sind die Anlagen in der Deutenberghalle, dem Rathaus in Schwenningen und der Neckarhalle.

Unter anderem das Technische Hilfswerk (THW) sind nach dem Wasserrohrbruch in Villingen-Schwenningen im Einsatz. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Elmar Schlenker

Nach Reparatur: Wasser abkochen

Wenn alles repariert ist, soll die Inbetriebnahme des Wassernetzes nach und nach erfolgen. Um das Wasser zu desinfizieren, wird es mit einer Chlorung versehen. Das sei mit dem Gesundheitsamt abgestimmt und im Rahmen der Richtlinien der Trinkwasserverordnung, sagen die Stadtwerke.

Das Wasser kann anfangs leicht nach Chlor riechen. Die Stadtwerke empfehlen, es vor dem Verzehr abzukochen. Außerdem sollte die Hausinstallation durchgespült werden: Dabei die Perlatoren vom Wasserhahn abschrauben und alle Wasser-Entnahmestellen solange laufen lassen, bis wieder kühles und klares Wasser aus den Leitungen fließt.

SWR-Reporter David Zastrow berichtet über die Lage in Schwenningen:

Kein Wasser seit Freitagmorgen

Seit dem Morgen sitzen etwa 18.000 Schwenningerinnen und Schwenninger auf dem Trockenen. Bei Bauarbeiten wurde eine Wasserleitung in der Nähe der Schwenninger Eishalle beschädigt.

Das führte zu Folgeschäden in der Haupteinspeise-Leitung, so die Stadtwerke Villingen-Schwenningen. Im Bereich der Salinenstraße, wo der Ursprung des Schadens liegt, gibt es Überflutungen und Straßensperrungen.