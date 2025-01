Wie Enrico seine Kinder und einen Nachbarn aus den Flammen rettete

Großbrand in Oberndorf am Neckar

In Oberndorf am Neckar war ein Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Ein Bewohner rettet Kinder, Haustiere und einen schwer verletzten Nachbarn. Eine Heldengeschichte.

Es riecht verkokelt an diesem Januarmorgen. Enrico Fois steht fassungslos vor dem Haus, in dem er und seine Familie vergangene Woche noch gewohnt haben. Er schüttelt den Kopf: "Mamma Mia!", bricht es aus ihm heraus. Enrico Fois rettet Nachbar aus brennendem Haus Die verheerenden Flammen haben ihr Zuhause komplett zerstört. Überall liegen verkohlte Trümmerteile. Das Dachgeschoss wurde bereits abgerissen. Die Brandkatastrophe steht Enrico noch immer ins Gesicht geschrieben. In den Augen des Italieners sammeln sich Tränen. Doch er weiß, es hätte an diesem Tag noch viel Schlimmer kommen können: "Ich habe ihn schreien hören, ich dachte, er sei nicht da, aber dann habe ich seine Stimme erkannt. Das war richtig schrecklich, wie er geschrien hat." Die Feuerwehr brauchte mehrere Tage, um den Brand in Oberndorf zu löschen. Feuerwehr Oberndorf Dann sei Enrico hochgerannt. Die Flammen schlugen bereits aus den Fenstern des Mehrfamilienhauses, erzählt der Italiener. Sein Nachbar war noch im Dachgeschoss. Enrico kam in letzter Sekunde und zerrte seinen schwer verletzten Nachbarn aus der brennenden Wohnung. "Gott sei Dank habe ich ihn rausholen können, weil er ist ein großer Mann im Vergleich zu mir. Ich bin nur ein kleiner Italiener, und er ist zwei Meter groß", sagt der gelernte Koch bescheiden. Er habe Angst gehabt, klar, aber "ich habe mehr Angst, dass ein Mensch sein Leben verliert. Meine Wohnung hatte ich zu dem Zeitpunkt durch das Feuer sowieso schon verloren. Das Haus war schon weg, denn die Flammen waren innerhalb von vier Minuten schon viel zu groß." Im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Oberndorf war das Feuer ausgebrochen. Ein Bewohner hat dabei schwere Brandverletzungen erlitten. Feuerwehr Oberndorf Dramatische Szenen: Enrico rettet Kinder und Haustiere Ein Alptraum für Enrico und seine Frau Nadine, die mit ihren drei Kindern im Erdgeschoss des Hauses wohnen. Die beiden kamen gerade mit ihrem jüngsten Kind vom Einkaufen zurück und sahen ihr Zuhause in Flammen stehen. Ihre beiden großen Kinder waren noch im Haus. Auch Hund und Katze. "Ich habe meine Kinder plus die Tiere zusammengenommen und dann sind wir runtergerannt. Das Feuer war schon sehr heiß. Es hat angefangen alles zu platzen. Komplette Fensterrahmen sind runtergekommen. Gott sei Dank habe ich den Kopf meiner Tochter unter dem Arm geschützt", schildert er, denn nur knapp verfehlten die herunterstürzenden Ziegel die Köpfe seiner Kinder. SWR-Reporter David Zastrow berichtet bei SWR4 über die Heldengeschichte von Enrico Fois bei einem Wohnungsbrand in Oberndorf am Neckar: Dramatische Szenen - auch für seine Frau: "Unbeschreiblich", sagt Nadine Zito rückblickend und weint. Die Mutter blieb mit ihrem jüngsten Kind auf der Straße und bangte um das Leben ihrer beiden anderen Kinder. Enrico rannte sofort zur Wohnung. In diesem Moment dachte Nadine nur: "Hoffentlich kommt er wieder. Diese Flammen, ich weiß nicht, wie hoch die waren!? Also ich weiß auch nicht, was er für einen Schutzengel gehabt hat. Man sieht die Dinge jetzt auch etwas anders, wie früher", meint sie und wischt sich die Tränen von der Backe. Familie mit drei Kindern sucht jetzt eine Wohnung für die Zukunft Die fünfköpfige Familie ist jetzt vorläufig in einer kleinen Bleibe in Oberndorf untergekommen. Der mittlere Sohn Louis sitzt in der spärlich eingerichteten zwei-Zimmer-Wohnung und erinnert sich. Er wird seine Rettung wohl nie wieder vergessen. "Ich war sprachlos. Ich und meine Schwester haben gedacht, ein Verrückter schmeißt Glas oder Flaschen auf unser Haus. Wir haben nur Glas platzen gehört. Mehr haben wir nicht gehört", sagt der 15-Jährige. Nadine Zito, Enrico Fois und ihr mittlerer Sohn Louis sitzen am Küchentisch in ihrer kleinen Bleibe in Oberndorf. Dort werden sie nicht lange bleiben können. Sie brauchen dringend eine Wohnung. SWR David Zastrow Das Haus ist nun einsturzgefährdet. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Einen Feuermelder habe es wohl nicht gegeben, meint die Familie. Alles, was die Fünf hatten, liegt noch in der alten Wohnung - und dorthin können sie nicht zurück. Ein Wasserschaden durch die Löscharbeiten hat wohl das allermeiste unbrauchbar gemacht. Nun sammelt die Familie Spenden. Einige Menschen haben schon geholfen. "Man hat jetzt so viel Liebe erfahren. Das hätte ich nie gedacht. Dafür sind wir sehr dankbar und das ist auch ganz wichtig im Leben, dass man das erkennt", sagt Nadine Zito abschließend. Sie wollen nun optimistisch nach vorne schauen. Die Familie weiß: Vieles ist zwar verloren, aber was bleibt, ist die Liebe und eine Heldengeschichte.