In Donaueschingen (Schwarzwald Baar Kreis) wird die Ankunft des FC Liverpool mit Jürgen Klopp erwartet - doch keiner darf das wissen.

Seit Monaten ist die Ankunft des FC Liverpool in Donaueschingen Gesprächsthema auf der Baar, doch offiziell bestätigen will den hohen Profi-Besuch keiner. Sowohl das Luxushotel Öschberghof, wo die Mannschaft residieren soll, als auch der angrenzende Fußball-Bezirksligaverein SV Aasen, der die entsprechenden Trainingsflächen stellt, halten sich bedeckt. Strenge Verträge mit dem Premier-League-Club könnten die Ursache dafür sein.

Spekulationen rund um die Ankunft des FC Liverpool

Die Spekulationen werden nun weiter angeheizt. In den vergangenen Tagen sind neue Absperrungen, Gitter und Sichtschutz-Planen rund um die Trainingsplätze des SV Aasen und das Luxushotel errichtet worden. Auch neue Bandenwerbung entlang des gut gepflegten Rasens wurde angebracht.

Auf diesem gut gepflegten Rasen des SV Aasen soll sich in den nächsten Tagen der FC Liverpool auf die Premier League Saison vorbereiten. SWR

Vieles spricht dafür, dass eine Ankunft bereits dieses Wochenende anstehen könnte. Im Hinblick auf das mögliche Trainingslager des englischen Spitzenklubs gelten größte Sicherheitsmaßnahmen. "The Reds" unter Star-Trainer Jürgen Klopp wollen sich offenbar komplett abschirmen und im Schwarzwald-Trainingslager auf die kommende Spielzeit vorbereiten. Es ist kein öffentliches Training angekündigt.

Am Luxushotel Öschberghof in Donaueschingen sind neue Absperrgitter zur Sicherheit aufgestellt worden. SWR

Schon viele Profi-Fußball-Klubs im Schwarzwald zu Gast

In den vergangenen Jahren waren immer wieder Profi-Vereine zu Gast in Donaueschingen - unter anderem der FC Barcelona (2021). Auch Bundesligavereine wie FC Bayern München, Borussia Dortmund, VFB Stuttgart und 1. FC Köln gastierten bereits im Öschberghof. Für die Anwohner sind das Highlights, zumal diese Vereine auch Publikum zu Trainingseinheiten zuließen. Beim FC Liverpool sieht das offenbar anders aus, was insbesondere auch die Kinder im Ort schade finden.

Der Fußball-Gigant aus England spielt am kommenden Mittwoch (19. Juli / 18:30 Uhr) zur ausverkauften Stadioneröffnung gegen den Karlsruher SC. Am Montag (24. Juli) kicken Mo Salah und Co. wohl im Villinger Friedengrund gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth, allerdings ohne Publikum - alles geheim.