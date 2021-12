Transferticker: SC Freiburg verlängert mit Wooyeong Jeong

Wer kommt? Wer geht? Die Transfers der Profi-Klubs aus dem Südwesten im Ticker.

+++ Wooyeong Jeong verlängert Vertrag +++

23.12., 16:07 Uhr: Der SC Freiburg und Wooyeong Jeong haben den Vertrag vorzeitig verlängert. Der 22-Jährige kam zur Saison 2019/2020 von Bayern München II zum Sport-Club und spielte in der Rückrunde nochmals auf Leihbasis für die Zweite Mannschaft der Bayern. Am ersten Spieltag der Saison 2020/2021 debütierte der Offensivspieler für den SC in der Bundesliga. Seither bestritt er 48 Pflichtspiele im Freiburger Trikot und erzielte sieben Tore. In der laufenden Runde kam er in allen Partien zum Einsatz. Im vergangenen März spielte der Südkoreaner erstmals für die A-Nationalmannschaft seines Heimatlandes. "Wooyeong hat einfach eine gute Entwicklung genommen und sich in dieser Saison nochmal gesteigert", sagt Sportdirektor Klemens Hartenbach. "Neben seinen fußballerischen Fähigkeiten bringt er viel Energie und Intensität auf den Platz. Attribute, die auch unsere Spielweise verkörpern. Daher freuen wir uns über die vorzeitige Verlängerung und auf die weitere gemeinsame Zusammenarbeit." Wooyeong Jeong selbst sagt: "Ich fühle mich bei meiner Mannschaft sehr wohl und freue mich über meine persönliche Entwicklung und die starke Hinrunde mit dem Team. Daran möchte ich anknüpfen und mit dem SC Freiburg noch möglichst viel erreichen." Über Vertragsinhalte wurde - wie beim SC Freiburg üblich - Stillschweigen vereinbart.

+++ Sandhausen leiht Nils Seufert von der SpVgg Greuther Fürth +++

23.12., 13:51 Uhr: Der SV Sandhausen verstärkt sich für die Restrunde in der 2. Liga mit Nils Seufert. Der Mittelfeldspieler wechselt auf Leihbasis vom Erstligisten SpVgg Greuther Fürth an den Hardtwald. Seufert, der in Hinrunde der aktuellen Saison vier Partien in der Bundesliga für die Franken bestritt und auch einmal im DFB-Pokal zum Einsatz kam, wird bis zum Saisonende für den SVS aktiv sein. Insgesamt verbuchte Seufert bisher 17 Erst- und 55 Zweitligaspiele in seiner Karrierebilanz. Nils Seufert ist der erste Neuzugang des SV Sandhausen in der Winterpause der Saison 2021/22.

+++ Heidenheim leiht Florian Pick an Ingolstadt aus +++

22.12., 17:05 Uhr: Offensivspieler Florian Pick verlässt den Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim auf eigenen Wunsch und wird bis zum Saisonende an Zweitliga-Schlusslicht FC Ingolstadt ausgeliehen. Das teilten die Heidenheimer am Mittwoch mit. Die Ingolstädter sicherten sich zudem eine Kaufoption für den 26-Jährigen, dessen Vertrag beim FCH noch bis zum Sommer 2024 läuft. In der laufenden Spielzeit kam Pick nur auf elf Pflichtspiele und einen Startelfeinsatz für Heidenheim. "Das Leihgeschäft ist eine sinnvolle Lösung für alle Parteien", sagte Holger Sanwald, Vorstandsvorsitzender des FCH.

+++ Dominique Heintz verlässt den SC Freiburg +++

22.12., 10:45 Uhr: Der Sport-Club Freiburg bestätigt den Wechsel von Dominique Heintz zum 1. FC Union Berlin. Der 28-Jährige schließt sich zum 01. Januar den Köpenickern an.

+++ Ehemaliger VfB-Kapitän Gonzalo Castro heuert bei Arminia Bielefeld an +++

21.12., 17:10 Uhr: Arminia Bielefeld hat Gonzalo Castro verpflichtet und sich damit für den Abstiegskampf mit reichlich Erfahrung verstärkt. Wie die Arminia am Dienstag mitteilte, unterschrieb der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler einen Vertrag bis zum Ende der aktuellen Saison plus Option. Castro war bis zum Sommer diesen Jahres als Kapitän des Bundesliga-Konkurrenten VfB Stuttgart aktiv und zuletzt vereinslos.

+++ Ihlas Bebou verlängert in Hoffenheim bis 2026 +++

17.12., 11:29 Uhr: Kurz vor der Winterpause hat sich der Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim mit Angreifer Ihlas Bebou auf eine langfristige Fortsetzung der Zusammenarbeit geeinigt. Das gab der Verein am Freitag bekannt. Der Stürmer bindet sich demnach bis zum 30. Juni 2026 an die TSG. Der Vertrag des 27-Jährigen lief bislang bis zum Sommer 2023. "Ihlas hat sich bei uns in den vergangenen zweieinhalb Jahren zu einem der gefährlichsten und gefragtesten Stürmer der Bundesliga entwickelt, umso höher ist nun sein nachhaltiges Bekenntnis zur TSG zu bewerten“, sagt Alexander Rosen, Direktor Profifußball in Hoffenheim, laut Vereinsmitteilung.

+++ Mainz 05 gibt Ben Bobzien einen Profi-Vertrag +++

07.12., 17:40 Uhr: Mainz 05 hat Offensivtalent Ben Bobzien mit einem Profivertrag bis 2025 ausgestattet. Der 18-Jährige spielte schon für die deutsche U19-Nationalmannschaft und kam bei Testspielen der Profis zum Einsatz. Einmal stand das Eigengewächs in der laufenden Saison auch im Bundesliga-Kader.

+++ SC Freiburg holt Hugo Siquet zum 1. Januar +++

01.12., 16:34 Uhr: Der Fußball-Bundesligist SC Freiburg verstärkt sich zum Jahreswechsel mit dem belgischen U21-Nationalspieler Hugo Siquet. Der 19-Jährige stammt aus der Jugend von Standard Lüttich und hat bereits 32 Erstliga-Einsätze vorzuweisen. "Er kann in der Viererkette rechts hinten spielen und in der Dreierkette die rechte Bahn ausfüllen", sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach. "Seine Spielintelligenz, seine Energie und sein ständiger Vorwärtsdrang zeichnen ihn aus." Zur Vertragslaufzeit machten die Freiburger wie üblich keine Angaben.

+++ Bundesligist Mainz plant keine Transfers im Winter +++

30.11., 09:54 Uhr:"Zum jetzigen Zeitpunkt sind im Winter keine Neu-Verpflichtungen geplant", sagte Schmidt. Vor allem in der Defensive plagen die 05er von Chefcoach Bo Svensson derzeit ein paar Personalsorgen, weil Außenverteidiger Anderson Lucoqui (Knieverletzung) und Jeremiah St. Juste (Schulteroperation) ausfallen. Bei Lucoqui ist ein Comeback nach Schmidts Aussagen im neuen Jahr realistisch, St. Juste hingegen werde auch zum Start der Rückrunde noch fehlen. "Stefan Bell hat ja jetzt nur in Stuttgart gefehlt. Mit ihm haben wir vier Innenverteidiger und vertrauen auch auf den übrigen Kader", sagte Schmidt.